https://ria.ru/20210202/siloviki-1595759721.html
Силовики у "Матросской тишины" надевают защитную амуницию
Силовики у "Матросской тишины" надевают защитную амуницию
Сотрудники правоохранительных органов рядом со следственным изолятором "Матросская тишина" надевают защитную амуницию, напротив СИЗО находятся несколько машин... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-02T21:32
2021-02-02T21:32
2021-02-03T06:21
омон россии
матросская тишина
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595729774_0:313:3085:2048_1920x0_80_0_0_3bb0630414f2742bf4e704ebe3216a65.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов рядом со следственным изолятором "Матросская тишина" надевают защитную амуницию, напротив СИЗО находятся несколько машин полиции и городские автобусы, передает корреспондент РИА Новости.Около 21.00 мск сотрудники полиции напротив СИЗО начали переодеваться в защитную форму, сотрудники ОМОН – выходить из автобусов. Напротив СИЗО также стоят несколько машин полиции.У входа в СИЗО и ворот начали собираться журналисты.Проезд транспорта по улице Матросская тишина не ограничен, по тротуарам также ходят немногочисленные люди.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595729774_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_9ef90d4a3f5043463eb98cf7a8529f2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омон россии, матросская тишина, происшествия