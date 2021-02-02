https://ria.ru/20210202/siloviki-1595759721.html

Силовики у "Матросской тишины" надевают защитную амуницию

Силовики у "Матросской тишины" надевают защитную амуницию

Сотрудники правоохранительных органов рядом со следственным изолятором "Матросская тишина" надевают защитную амуницию, напротив СИЗО находятся несколько машин... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-02T21:32

2021-02-02T21:32

2021-02-03T06:21

омон россии

матросская тишина

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов рядом со следственным изолятором "Матросская тишина" надевают защитную амуницию, напротив СИЗО находятся несколько машин полиции и городские автобусы, передает корреспондент РИА Новости.Около 21.00 мск сотрудники полиции напротив СИЗО начали переодеваться в защитную форму, сотрудники ОМОН – выходить из автобусов. Напротив СИЗО также стоят несколько машин полиции.У входа в СИЗО и ворот начали собираться журналисты.Проезд транспорта по улице Матросская тишина не ограничен, по тротуарам также ходят немногочисленные люди.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омон россии, матросская тишина, происшествия