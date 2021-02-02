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В Ростове-на-Дону назвали число штрафов за участие в незаконной акции
В Ростове-на-Дону назвали число штрафов за участие в незаконной акции
Суд в Ростове-на-Дону привлек к ответственности в общей сложности 107 участников несогласованной акции, которая прошла в центре города в минувшее воскресенье,... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T10:58
2021-02-02T10:58
2021-02-02T10:58
россия
алексей навальный
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону привлек к ответственности в общей сложности 107 участников несогласованной акции, которая прошла в центре города в минувшее воскресенье, сообщил РИА Новости представитель суда.Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли 31 января в разных городах России, в том числе в Ростове-на-Дону. В тот же день ростовский суд рассмотрел 29 административных материалов: 16 человек были оштрафованы на суммы от 500 до 15 тысяч рублей, еще 13 участникам акции были назначены аресты от пяти до десяти суток."За вчерашний день рассмотрено еще 78 материалов. На суммы от 500 рублей до 20 тысяч рублей оштрафован 51 человек, остальные - арестованы от пяти до десяти суток", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что наказания назначались по части 1 статьи 19.3 (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка) и части 6.1 статьи 20.2 (Участие в несанкционированном шествии, повлекшем помехи движению пешеходов или транспорту) КоАП.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел. По информации властей Ростовской области, по итогам акции 23 января были задержаны порядка 75 человек. К ответственности в виде штрафов и административных арестов привлекли 32 человека, в том числе координатора штаба Навального в Ростове-на-Дону Ксению Середкину.
https://ria.ru/20210202/arest-1595621612.html
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россия, алексей навальный, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия