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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210202/shtamm-1595666242.html
Во Вьетнаме обнаружили схожий с британским штамм коронавируса
Во Вьетнаме обнаружили схожий с британским штамм коронавируса
Медики во Вьетнаме во время тестирования обнаружили новый штамм коронавируса, схожий с британским, сообщает во вторник правительственный новостной портал. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T13:51
2021-02-02T13:51
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вьетнам
в мире
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БАНГКОК, 2 фев – РИА Новости. Медики во Вьетнаме во время тестирования обнаружили новый штамм коронавируса, схожий с британским, сообщает во вторник правительственный новостной портал.Несколькими днями ранее во Вьетнаме был обнаружен и южноафриканский вариант коронавируса, однако он был выявлен только у тех, кто прибыл в страну из-за границы.В понедельник Минздрав Вьетнама призвал граждан оказывать более активное содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По данным министерства, до 20% пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом в стране отказываются выполнять все требования и рекомендации медиков, а сотни тех, кто непосредственно контактировал с больными, не обращаются к медикам, чтобы провериться на заражение.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. С начала пандемии во Вьетнаме заболели 1 тысяча 650 человек, выздоровели 1 тысяча 460, скончались 35.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, вьетнам, в мире

Во Вьетнаме обнаружили схожий с британским штамм коронавируса

13:51 02.02.2021
 
© Фото : РоспотребнадзорФотография под микроскопом британского штамма коронавируса
Фотография под микроскопом британского штамма коронавируса - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Фото : Роспотребнадзор
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 2 фев – РИА Новости. Медики во Вьетнаме во время тестирования обнаружили новый штамм коронавируса, схожий с британским, сообщает во вторник правительственный новостной портал.
"Штамм вируса линейки В 1.1.7, впервые обнаруженной в Великобритании, найден во время массового тестирования в связи с новой вспышкой заболевания в провинциях Хайзыонг и Куангнинь", - говорится в сообщении.
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В Британии заявили о распространении южноафриканского штамма коронавируса
Несколькими днями ранее во Вьетнаме был обнаружен и южноафриканский вариант коронавируса, однако он был выявлен только у тех, кто прибыл в страну из-за границы.
В понедельник Минздрав Вьетнама призвал граждан оказывать более активное содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По данным министерства, до 20% пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом в стране отказываются выполнять все требования и рекомендации медиков, а сотни тех, кто непосредственно контактировал с больными, не обращаются к медикам, чтобы провериться на заражение.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. С начала пандемии во Вьетнаме заболели 1 тысяча 650 человек, выздоровели 1 тысяча 460, скончались 35.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ВьетнамВ мире
 
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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