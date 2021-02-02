https://ria.ru/20210202/shtamm-1595666242.html

Во Вьетнаме обнаружили схожий с британским штамм коронавируса

Во Вьетнаме обнаружили схожий с британским штамм коронавируса

Медики во Вьетнаме во время тестирования обнаружили новый штамм коронавируса, схожий с британским, сообщает во вторник правительственный новостной портал. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T13:51

2021-02-02T13:51

2021-02-02T13:51

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

вьетнам

в мире

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БАНГКОК, 2 фев – РИА Новости. Медики во Вьетнаме во время тестирования обнаружили новый штамм коронавируса, схожий с британским, сообщает во вторник правительственный новостной портал.Несколькими днями ранее во Вьетнаме был обнаружен и южноафриканский вариант коронавируса, однако он был выявлен только у тех, кто прибыл в страну из-за границы.В понедельник Минздрав Вьетнама призвал граждан оказывать более активное содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По данным министерства, до 20% пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом в стране отказываются выполнять все требования и рекомендации медиков, а сотни тех, кто непосредственно контактировал с больными, не обращаются к медикам, чтобы провериться на заражение.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. С начала пандемии во Вьетнаме заболели 1 тысяча 650 человек, выздоровели 1 тысяча 460, скончались 35.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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коронавирус covid-19, вьетнам, в мире