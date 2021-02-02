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Во Вьетнаме обнаружили схожий с британским штамм коронавируса
Во Вьетнаме обнаружили схожий с британским штамм коронавируса
Медики во Вьетнаме во время тестирования обнаружили новый штамм коронавируса, схожий с британским, сообщает во вторник правительственный новостной портал. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T13:51
2021-02-02T13:51
2021-02-02T13:51
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вьетнам
в мире
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БАНГКОК, 2 фев – РИА Новости. Медики во Вьетнаме во время тестирования обнаружили новый штамм коронавируса, схожий с британским, сообщает во вторник правительственный новостной портал.Несколькими днями ранее во Вьетнаме был обнаружен и южноафриканский вариант коронавируса, однако он был выявлен только у тех, кто прибыл в страну из-за границы.В понедельник Минздрав Вьетнама призвал граждан оказывать более активное содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По данным министерства, до 20% пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом в стране отказываются выполнять все требования и рекомендации медиков, а сотни тех, кто непосредственно контактировал с больными, не обращаются к медикам, чтобы провериться на заражение.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. С начала пандемии во Вьетнаме заболели 1 тысяча 650 человек, выздоровели 1 тысяча 460, скончались 35.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, вьетнам, в мире
БАНГКОК, 2 фев – РИА Новости.
Медики во Вьетнаме
во время тестирования обнаружили новый штамм коронавируса, схожий с британским, сообщает во вторник правительственный новостной портал.
"Штамм вируса линейки В 1.1.7, впервые обнаруженной в Великобритании, найден во время массового тестирования в связи с новой вспышкой заболевания в провинциях Хайзыонг и Куангнинь", - говорится в сообщении.
Несколькими днями ранее во Вьетнаме был обнаружен и южноафриканский вариант коронавируса, однако он был выявлен только у тех, кто прибыл в страну из-за границы.
В понедельник Минздрав Вьетнама призвал граждан оказывать более активное содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По данным министерства, до 20% пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом в стране отказываются выполнять все требования и рекомендации медиков, а сотни тех, кто непосредственно контактировал с больными, не обращаются к медикам, чтобы провериться на заражение.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. С начала пандемии во Вьетнаме заболели 1 тысяча 650 человек, выздоровели 1 тысяча 460, скончались 35.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.