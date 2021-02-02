https://ria.ru/20210202/saratov-1595693078.html
В Саратове воспитанник детсада помыл руки и попал в больницу
В Саратове воспитанник детсада помыл руки и попал в больницу
Следователи проводят проверку по факту госпитализации двухлетнего мальчика, который получил ожоги во время мытья рук в частном детском саду в Саратове, сообщает РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:45
2021-02-02T15:45
2021-02-02T15:45
россия
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570345666_0:196:2946:1853_1920x0_80_0_0_e4c5384756f9a2300ce434d8ebc02f42.jpg
САРАТОВ, 2 фев - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту госпитализации двухлетнего мальчика, который получил ожоги во время мытья рук в частном детском саду в Саратове, сообщает во вторник областное управление СК РФ.Следователи осмотрели место происшествия и проводят опрос персонала детсада и родителей пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечается в документе.
https://ria.ru/20210125/kuban-1594441934.html
россия
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570345666_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_50b4eb71d35c1cbe9c0d4c02ab23fb94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия