https://ria.ru/20210202/saratov-1595693078.html

В Саратове воспитанник детсада помыл руки и попал в больницу

В Саратове воспитанник детсада помыл руки и попал в больницу

Следователи проводят проверку по факту госпитализации двухлетнего мальчика, который получил ожоги во время мытья рук в частном детском саду в Саратове, сообщает РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T15:45

2021-02-02T15:45

2021-02-02T15:45

россия

следственный комитет россии (ск рф)

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 2 фев - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту госпитализации двухлетнего мальчика, который получил ожоги во время мытья рук в частном детском саду в Саратове, сообщает во вторник областное управление СК РФ.Следователи осмотрели место происшествия и проводят опрос персонала детсада и родителей пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечается в документе.

https://ria.ru/20210125/kuban-1594441934.html

россия

саратов

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия