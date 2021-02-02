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В Саратове воспитанник детсада помыл руки и попал в больницу
В Саратове воспитанник детсада помыл руки и попал в больницу
Следователи проводят проверку по факту госпитализации двухлетнего мальчика, который получил ожоги во время мытья рук в частном детском саду в Саратове, сообщает РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:45
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 2 фев - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту госпитализации двухлетнего мальчика, который получил ожоги во время мытья рук в частном детском саду в Саратове, сообщает во вторник областное управление СК РФ.Следователи осмотрели место происшествия и проводят опрос персонала детсада и родителей пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечается в документе.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия

В Саратове воспитанник детсада помыл руки и попал в больницу

15:45 02.02.2021
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВоспитанница детского сада моет руки перед едой
Воспитанница детского сада моет руки перед едой - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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САРАТОВ, 2 фев - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту госпитализации двухлетнего мальчика, который получил ожоги во время мытья рук в частном детском саду в Саратове, сообщает во вторник областное управление СК РФ.

"По предварительным данным, 1 февраля... в частном детском саду в Ленинском районе Саратова воспитатель проводила детям гигиенические процедуры. Пока двухлетний мальчик мыл руки водой из крана, воспитатель отвлеклась на другого ребенка. В это время, по предварительным данным, малыш перекрыл подачу холодной воды, и на него попала горячая вода. В медицинском учреждении у ребенка диагностированы ожоги верхних и нижних конечностей первой, второй, третьей степени площадью 10%. Ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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Следователи осмотрели место происшествия и проводят опрос персонала детсада и родителей пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечается в документе.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)СаратовПроисшествия
 
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