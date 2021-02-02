https://ria.ru/20210202/reysy-1595762172.html

Россия возобновляет международное авиасообщение еще из двух регионов

Россия возобновляет международное авиасообщение еще из двух регионов

Россия возобновит международные полеты из аэропортов Кемерово и Петропавловска-Камчатского, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T21:56

2021-02-02T21:56

2021-02-02T22:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

кемерово

петропавловск-камчатский

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россия возобновит международные полеты из аэропортов Кемерово и Петропавловска-Камчатского, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Такое решение приняли на заседании оперштаба, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова, с учетом эпидемиологической обстановки.В конце января власти разрешили возобновить международные рейсы из Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.Кроме того, с 8 февраля решено увеличить количество регулярных полетов в Египет из этих аэропортов, но не более одного рейса в неделю из каждого города.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210201/velikobritaniya-1595589777.html

россия

кемерово

петропавловск-камчатский

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, кемерово, петропавловск-камчатский