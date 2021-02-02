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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210202/reysy-1595762172.html
Россия возобновляет международное авиасообщение еще из двух регионов
Россия возобновляет международное авиасообщение еще из двух регионов
Россия возобновит международные полеты из аэропортов Кемерово и Петропавловска-Камчатского, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T21:56
2021-02-02T22:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
кемерово
петропавловск-камчатский
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россия возобновит международные полеты из аэропортов Кемерово и Петропавловска-Камчатского, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Такое решение приняли на заседании оперштаба, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова, с учетом эпидемиологической обстановки.В конце января власти разрешили возобновить международные рейсы из Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.Кроме того, с 8 февраля решено увеличить количество регулярных полетов в Египет из этих аэропортов, но не более одного рейса в неделю из каждого города.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, кемерово, петропавловск-камчатский

Россия возобновляет международное авиасообщение еще из двух регионов

21:56 02.02.2021 (обновлено: 22:42 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россия возобновит международные полеты из аэропортов Кемерово и Петропавловска-Камчатского, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Такое решение приняли на заседании оперштаба, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова, с учетом эпидемиологической обстановки.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 22:02
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
В конце января власти разрешили возобновить международные рейсы из Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.
Кроме того, с 8 февраля решено увеличить количество регулярных полетов в Египет из этих аэропортов, но не более одного рейса в неделю из каждого города.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваКемеровоПетропавловск-Камчатский
 
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