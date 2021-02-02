https://ria.ru/20210202/puteshestviya-1595648221.html
Россияне рассказали, где провели отпуск в прошлом году
Россияне рассказали, где провели отпуск в прошлом году
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где провели отпуск в 2020 году, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T18:16
2021-02-02T18:16
2021-02-02T18:16
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где провели отпуск в 2020 году, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1700 пользователей и выяснили, что большинство из них либо вовсе не отдыхали, либо оставались дома, либо отправились за город — к друзьям или родственникам.Так, о каникулах в деревне, на даче или дома рассказали 34 процента респондентов. Поездку по России выбрали около трети опрошенных: каждый десятый посетил Крым, столько же — Черноморское побережье Краснодарского края, два процента оздоравливались на курортах Кавказских Минеральных Вод. Девять процентов туристов провели отпуск в других регионах страны. В Турцию съездили пять процентов отдыхающих, а четыре процента смогли посмотреть другие страны.Четверть (26 процентов) пользователей сообщили, что не брали отпуск в прошлом году вообще.
https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, россия, туризм, новости - туризм, турция, краснодарский край
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где провели отпуск в 2020 году, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1700 пользователей и выяснили, что большинство из них либо вовсе не отдыхали, либо оставались дома, либо отправились за город — к друзьям или родственникам.
Так, о каникулах в деревне, на даче или дома рассказали 34 процента респондентов. Поездку по России выбрали около трети опрошенных: каждый десятый посетил Крым, столько же — Черноморское побережье Краснодарского края, два процента оздоравливались на курортах Кавказских Минеральных Вод.
Девять процентов туристов провели отпуск в других регионах страны.
В Турцию съездили пять процентов отдыхающих, а четыре процента смогли посмотреть другие страны.
Четверть (26 процентов) пользователей сообщили, что не брали отпуск в прошлом году вообще.