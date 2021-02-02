https://ria.ru/20210202/puteshestviya-1595648221.html

Россияне рассказали, где провели отпуск в прошлом году

Россияне рассказали, где провели отпуск в прошлом году

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где провели отпуск в 2020 году, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T18:16

2021-02-02T18:16

2021-02-02T18:16

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где провели отпуск в 2020 году, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1700 пользователей и выяснили, что большинство из них либо вовсе не отдыхали, либо оставались дома, либо отправились за город — к друзьям или родственникам.Так, о каникулах в деревне, на даче или дома рассказали 34 процента респондентов. Поездку по России выбрали около трети опрошенных: каждый десятый посетил Крым, столько же — Черноморское побережье Краснодарского края, два процента оздоравливались на курортах Кавказских Минеральных Вод. Девять процентов туристов провели отпуск в других регионах страны. В Турцию съездили пять процентов отдыхающих, а четыре процента смогли посмотреть другие страны.Четверть (26 процентов) пользователей сообщили, что не брали отпуск в прошлом году вообще.

https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html

https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html

россия

турция

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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