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Онлайн-брифинг сенатора Алексея Пушкова
Онлайн-брифинг сенатора Алексея Пушкова
4 февраля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг сенатора Российской Федерации, председателя Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексея ПУШКОВА.
2021-02-02T10:37
2021-02-02T10:37
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Задать вопросВ ходе мероприятия речь пойдет об инициативе по законодательному противодействию треш-стримам, о недопустимости использования соцсетей и интернет-платформ как средства организации и поддержки несанкционированных акций в России, а также об информационных кампаниях на Западе, направленных против России. Особое внимание будет уделено актуальным международным вопросам: российско-американским отношениям при новой администрации США, а также отношениям России с ЕС и НАТО.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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Онлайн-брифинг сенатора Алексея Пушкова

10:37 02.02.2021
 
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4 февраля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг сенатора Российской Федерации, председателя Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексея ПУШКОВА.
Задать вопрос

В ходе мероприятия речь пойдет об инициативе по законодательному противодействию треш-стримам, о недопустимости использования соцсетей и интернет-платформ как средства организации и поддержки несанкционированных акций в России, а также об информационных кампаниях на Западе, направленных против России. Особое внимание будет уделено актуальным международным вопросам: российско-американским отношениям при новой администрации США, а также отношениям России с ЕС и НАТО.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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