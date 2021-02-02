https://ria.ru/20210202/pushkov-1595623012.html

Онлайн-брифинг сенатора Алексея Пушкова

Онлайн-брифинг сенатора Алексея Пушкова

4 февраля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг сенатора Российской Федерации, председателя Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексея ПУШКОВА.

2021-02-02T10:37

2021-02-02T10:37

2021-02-02T10:37

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Задать вопросВ ходе мероприятия речь пойдет об инициативе по законодательному противодействию треш-стримам, о недопустимости использования соцсетей и интернет-платформ как средства организации и поддержки несанкционированных акций в России, а также об информационных кампаниях на Западе, направленных против России. Особое внимание будет уделено актуальным международным вопросам: российско-американским отношениям при новой администрации США, а также отношениям России с ЕС и НАТО.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы