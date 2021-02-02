Онлайн-брифинг сенатора Алексея Пушкова
4 февраля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг сенатора Российской Федерации, председателя Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексея ПУШКОВА.
Задать вопрос
В ходе мероприятия речь пойдет об инициативе по законодательному противодействию треш-стримам, о недопустимости использования соцсетей и интернет-платформ как средства организации и поддержки несанкционированных акций в России, а также об информационных кампаниях на Западе, направленных против России. Особое внимание будет уделено актуальным международным вопросам: российско-американским отношениям при новой администрации США, а также отношениям России с ЕС и НАТО.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В ходе мероприятия речь пойдет об инициативе по законодательному противодействию треш-стримам, о недопустимости использования соцсетей и интернет-платформ как средства организации и поддержки несанкционированных акций в России, а также об информационных кампаниях на Западе, направленных против России. Особое внимание будет уделено актуальным международным вопросам: российско-американским отношениям при новой администрации США, а также отношениям России с ЕС и НАТО.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru