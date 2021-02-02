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Пристав сделал замечание Навальным за общение жестами
Пристав сделал замечание Навальным за общение жестами
Пристав в Мосгорсуде запретил оппозиционеру Алексею Навальному общаться с женой, которая находится в зале среди зрителей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T20:18
2021-02-02T20:33
россия
ив роше
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
германия
химки
происшествия
алексей навальный
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пристав в Мосгорсуде запретил оппозиционеру Алексею Навальному общаться с женой, которая находится в зале среди зрителей, передает корреспондент РИА Новости.Супруга Навального Юлия находится среди журналистов в 20 метрах от "аквариума", где Навальный слушает решение суда. Они попытались пообщаться, но конвой сделал им замечание - даже жестами это делать нельзя.Суд отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html
https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html
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россия, ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, германия, химки, происшествия, алексей навальный

Пристав сделал замечание Навальным за общение жестами

20:18 02.02.2021 (обновлено: 20:33 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пристав в Мосгорсуде запретил оппозиционеру Алексею Навальному общаться с женой, которая находится в зале среди зрителей, передает корреспондент РИА Новости.
Супруга Навального Юлия находится среди журналистов в 20 метрах от "аквариума", где Навальный слушает решение суда. Они попытались пообщаться, но конвой сделал им замечание - даже жестами это делать нельзя.
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Суд отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.
Семен Слепаков - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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РоссияИв РошеФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаГерманияХимкиПроисшествияАлексей Навальный
 
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