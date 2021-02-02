https://ria.ru/20210202/predskazanie-1595490801.html

День сурка в США

День сурка в США

День сурка (Groundhog Day) ежегодно отмечается в США 2 февраля. Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы,... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T04:06

2021-02-02T04:06

2021-02-02T04:06

справки

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День сурка (Groundhog Day) ежегодно отмечается в США 2 февраля. Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Если день солнечный и сурок видит свою тень, то зима будет продолжаться еще шесть недель. Если же зверек не увидит своей тени, то есть день пасмурный, – весна будет ранняя.Эта традиция уходит корнями в далекое прошлое. В Древнем Риме 2 февраля отмечался День ежа. Метеорологический прогноз в этот день строился по поведению разбуженного ежа, который видел или не видел свою тень. Народы Западной Европы сохраняли эту традицию и в более поздние периоды. В северной Германии в это время пробуждался барсук. Там он служил как бы весенне-зимним барометром. Обычай был импортирован европейскими переселенцами в Соединенные Штаты. В новых условиях "работа" метеоролога перешла к сурку.До середины 80-х годов XIX века День сурка был лишь приметой, но 2 февраля 1886 года в Панксатони в местной газете появилась шутливая заметка: "Сегодня День сурка, и, согласно данным, полученным нашими корреспондентами, зверек не увидел свою тень. Значит, скоро наступит весна".В статье также было указано лучшее место, где сурок точнее всего предсказывает погоду, – Индюшачья горка на окраине города. В следующем году 2 февраля там собралась толпа местных жителей, жаждущих узнать прогноз погоды. Потом редактор городских новостей Клаймер Фрис, опять же в шутку, объявил о создании панксатонского Клуба сурка. В начале 1888 года для сурка построили домик на Индюшачьей горке.Имя животному подобрали не сразу. Вначале это был просто "Сурок из Панксатони", позже его называли Питом, а потом сурок стал Филом. Официальное имя сурка звучит так: Фил из Панксатони (Punxsutawney Phil) – ясновидец из ясновидцев, мудрец из мудрецов, предсказатель из предсказателей и выдающийся провидец погоды. Городок Панксатони носит гордое название "Всемирная столица погоды".Ежегодная церемония 2 февраля нарушает зимний сон зверька. Празднование начинается еще ночью громкой музыкой и грохотом фейерверков. Ровно в двадцать пять минут восьмого утра на глазах у тысяч людей, наблюдающих за зрелищем как вживую, так и по телевизору и во Всемирной сети, члены "Клуба друзей Фила", одетые в смокинги и цилиндры, вытаскивают сурка из норки, и он делает свой прогноз. По легенде, Фил нашептывает прогноз членам клуба на особом сурочьем языке, а те уже излагают его в понятной людям форме. Затем Фила помещают на специальную сцену, чтобы все желающие могли на него посмотреть, после чего следует фотосессия и тур в центр города, где проходят праздничные гуляния. Только в конце дня Фил возвращается домой.Церемонию по случаю Дня сурка отменяли в Панксатони лишь однажды – в 1942 году. Менее чем через два месяца после удара японской авиации по Перл-Харбору подобное шоу было сочтено неуместным.Начиная с 2010 года в Панксатони стали продавать билеты на "завтрак с Филом", где гости могут не только сделать фотоснимки разбуженного сурка, но и предложить ему орешек. Также появилась возможность получить прогноз Фила в виде sms на мобильный телефон. В последние годы День сурка в США приобрел современное "зеленое" звучание. Ряд экологических организаций и обществ защиты животных выразили свое возмущение обычаем будить спящее животное, утверждая, что это вредно для его организма, а обилие публики, фото- и телекамер вгоняют сурка в нервный стресс.Не желая прерывать народную традицию, защитники прав животных предлагают в виде компромисса вместо живого сурка использовать муляж или изготовить робот. Несколько зоопарков, в которых содержатся эти американские предсказатели погоды, заявили, что не будут отмечать День сурка по гуманным соображениям. Фил – не единственный сурок-предсказатель США. В зоопарке Статен-Айленд (штат Нью-Йорк) обитает сурок Чак (Staten Island Chuck), работающий официальным сурком-метеорологом Нью-Йорка. 2 февраля церемонию в зоопарке обязательно посещает мэр города. В городе Дюнкерк (также штат Нью-Йорк) живет Дюнкерк Дэйв (Dunkirk Dave). Сурки-предсказатели обитают и в других городах США: Ти-бой (T-boy the nutria) в Новом Орлеане (штат Луизиана), Штормовой сурок (Stormy Marmot) в штате Колорадо, Холтсвиль Хол (Holtsville Hal) на острове Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк), Вудсток Вилли (Woodstock Willie) в штате Иллинойс, Баки Чак (Buckeye Chuck) в штате Огайо и др. Многочисленные конкуренты обитают в соседней Канаде. Наиболее известным из них был Виартон Вилли (Wiarton Willie) из города Уайартон, который умер в 2017 году в возрасте 13 лет. На смену ему пришел сурок Ви Вилли (Wee Willie).В Канаде также есть игрушечный сурок Бальзак Билли (Balzac Billy), сурок Шубенакэйди Сэм (Shubenacadie Sam), Виннипег Вин (Winnipeg Wyn) и игрушечный Манитоба Мерв (Manitoba Merv) и др. Однако наиболее известный сурок – Фил из Панксатони (штат Пенсильвания) считает своих коллег лишь подражателями (это заявление было размещено на его личном сайте).Сравнение прогнозов сурков показывает, что они никогда не сходятся во мнении: примерно половина из них всегда предсказывает близкую весну, вторая половина – продолжение холодов. В 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции День сурка в США будет проведен в онлайн-формате. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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