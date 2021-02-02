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В Москве потушили пожар в детском доме
В Москве потушили пожар в детском доме
Пожар в детском доме на северо-востоке Москвы удалось полностью ликвидировать, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T20:34
2021-02-02T20:34
2021-02-02T20:39
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пожар в детском доме на северо-востоке Москвы удалось полностью ликвидировать, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 20.16 пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавших нет. До прибытия спасателей из горящего здания были эвакуированы 38 детей и 15 сотрудников.Площадь пожара составляла, по предварительным данным, порядка 10 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия