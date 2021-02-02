https://ria.ru/20210202/pozhar-1595749345.html

На севере Москвы загорелось дошкольное учреждение

На севере Москвы загорелось дошкольное учреждение

Порядка 50 человек эвакуировали из детского дома на северо-востоке Москвы из-за пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T20:14

2021-02-02T20:14

2021-02-02T21:27

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Порядка 50 человек эвакуировали из детского дома на северо-востоке Москвы из-за пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В целях безопасности после возгорания в школе с дошкольным отделением на Полярной улице вывезены 50 человек, из них 15 детей", - сказал собеседник агентства.По его словам, объявлен первый номер тушения пожара. Площадь возгорания и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20210202/pozhar-1595678526.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места пожара в детском доме Кадры с места пожара в детском доме 2021-02-02T20:14 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия