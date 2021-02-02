https://ria.ru/20210202/pozhar-1595749345.html
На севере Москвы загорелось дошкольное учреждение
На севере Москвы загорелось дошкольное учреждение
Порядка 50 человек эвакуировали из детского дома на северо-востоке Москвы из-за пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T20:14
2021-02-02T20:14
2021-02-02T21:27
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757465_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0f60f90de004b687497b4052c46acbb9.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Порядка 50 человек эвакуировали из детского дома на северо-востоке Москвы из-за пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В целях безопасности после возгорания в школе с дошкольным отделением на Полярной улице вывезены 50 человек, из них 15 детей", - сказал собеседник агентства.По его словам, объявлен первый номер тушения пожара. Площадь возгорания и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20210202/pozhar-1595678526.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757465_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3f605853ffa477f5e3c53c1ab47cd9dd.jpg
Кадры с места пожара в детском доме
Кадры с места пожара в детском доме
2021-02-02T20:14
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия