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На севере Москвы загорелось дошкольное учреждение
На севере Москвы загорелось дошкольное учреждение
Порядка 50 человек эвакуировали из детского дома на северо-востоке Москвы из-за пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T20:14
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москва
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Порядка 50 человек эвакуировали из детского дома на северо-востоке Москвы из-за пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В целях безопасности после возгорания в школе с дошкольным отделением на Полярной улице вывезены 50 человек, из них 15 детей", - сказал собеседник агентства.По его словам, объявлен первый номер тушения пожара. Площадь возгорания и информация о пострадавших уточняются.
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Кадры с места пожара в детском доме
Кадры с места пожара в детском доме
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

На севере Москвы загорелось дошкольное учреждение

20:14 02.02.2021 (обновлено: 21:27 02.02.2021)
 
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Порядка 50 человек эвакуировали из детского дома на северо-востоке Москвы из-за пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В целях безопасности после возгорания в школе с дошкольным отделением на Полярной улице вывезены 50 человек, из них 15 детей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, объявлен первый номер тушения пожара. Площадь возгорания и информация о пострадавших уточняются.
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