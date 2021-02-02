https://ria.ru/20210202/pozhar-1595678526.html

Московский областной театр юного зрителя прекращает работу из-за пожара

Московский областной театр юного зрителя прекращает работу из-за пожара

Московский областной государственный театр юного зрителя (МОГТЮЗ) прекращает работу в штатном режиме из-за недавно произошедшего пожара, спектакли планируется... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T15:41

2021-02-02T15:41

2021-02-02T15:41

культура

новости культуры

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нонна гришаева

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595678850_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_889fc950245a4fbe1b6fa8c0e0d95d0a.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Московский областной государственный театр юного зрителя (МОГТЮЗ) прекращает работу в штатном режиме из-за недавно произошедшего пожара, спектакли планируется играть на других площадках, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Пожар на площади в 20 квадратных метров произошел в подвале театра 29 января."К сожалению, после февраля театр не будет работать в обычном режиме. Костюмы и декорации, которые уничтожены, будут восстанавливать. Спектакли театр планирует играть на других площадках", - говорится в сообщении.Принесенный театру ущерб пока неясен, поскольку нет заключения МЧС. "На место пожара не пускают", - добавили в пресс-службе.Отвечая на вопрос, когда именно театр начнет играть спектакли на других площадках, собеседник сказал: "Пока не можем сказать, это только от волшебных рук художников по костюмам и пошивочных цехов зависит".Ранее в МОГТЮЗ сообщили, что возврат и обмен билетов может быть произведен по месту приобретения в течение 10 дней с момента события.Московский областной театр юного зрителя был основан в 1930 году. Изначально он числился как филиал Московского ТЮЗа для обслуживания сельскохозяйственных районов Подмосковья. С 2014 года художественным руководителем является заслуженная артистка России Нонна Гришаева.

https://ria.ru/20210201/teatr-1594985967.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нонна гришаева, московская область (подмосковье)