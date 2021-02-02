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Московский областной театр юного зрителя прекращает работу из-за пожара
Московский областной театр юного зрителя прекращает работу из-за пожара
Московский областной государственный театр юного зрителя (МОГТЮЗ) прекращает работу в штатном режиме из-за недавно произошедшего пожара, спектакли планируется... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:41
2021-02-02T15:41
культура
новости культуры
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нонна гришаева
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Московский областной государственный театр юного зрителя (МОГТЮЗ) прекращает работу в штатном режиме из-за недавно произошедшего пожара, спектакли планируется играть на других площадках, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Пожар на площади в 20 квадратных метров произошел в подвале театра 29 января."К сожалению, после февраля театр не будет работать в обычном режиме. Костюмы и декорации, которые уничтожены, будут восстанавливать. Спектакли театр планирует играть на других площадках", - говорится в сообщении.Принесенный театру ущерб пока неясен, поскольку нет заключения МЧС. "На место пожара не пускают", - добавили в пресс-службе.Отвечая на вопрос, когда именно театр начнет играть спектакли на других площадках, собеседник сказал: "Пока не можем сказать, это только от волшебных рук художников по костюмам и пошивочных цехов зависит".Ранее в МОГТЮЗ сообщили, что возврат и обмен билетов может быть произведен по месту приобретения в течение 10 дней с момента события.Московский областной театр юного зрителя был основан в 1930 году. Изначально он числился как филиал Московского ТЮЗа для обслуживания сельскохозяйственных районов Подмосковья. С 2014 года художественным руководителем является заслуженная артистка России Нонна Гришаева.
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новости культуры, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нонна гришаева, московская область (подмосковье)

Московский областной театр юного зрителя прекращает работу из-за пожара

15:41 02.02.2021
 
© Фото : Московский областной ТЮЗ п/р Нонны Гришаевой/ВКонтактеМосковский областной государственный театр юного зрителя
Московский областной государственный театр юного зрителя - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Фото : Московский областной ТЮЗ п/р Нонны Гришаевой/ВКонтакте
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Московский областной государственный театр юного зрителя (МОГТЮЗ) прекращает работу в штатном режиме из-за недавно произошедшего пожара, спектакли планируется играть на других площадках, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Пожар на площади в 20 квадратных метров произошел в подвале театра 29 января.
"К сожалению, после февраля театр не будет работать в обычном режиме. Костюмы и декорации, которые уничтожены, будут восстанавливать. Спектакли театр планирует играть на других площадках", - говорится в сообщении.
Принесенный театру ущерб пока неясен, поскольку нет заключения МЧС. "На место пожара не пускают", - добавили в пресс-службе.
Отвечая на вопрос, когда именно театр начнет играть спектакли на других площадках, собеседник сказал: "Пока не можем сказать, это только от волшебных рук художников по костюмам и пошивочных цехов зависит".
Ранее в МОГТЮЗ сообщили, что возврат и обмен билетов может быть произведен по месту приобретения в течение 10 дней с момента события.
Московский областной театр юного зрителя был основан в 1930 году. Изначально он числился как филиал Московского ТЮЗа для обслуживания сельскохозяйственных районов Подмосковья. С 2014 года художественным руководителем является заслуженная артистка России Нонна Гришаева.
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КультураНовости культурыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нонна ГришаеваМосковская область (Подмосковье)
 
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