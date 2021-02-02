https://ria.ru/20210202/politsiya-1595755886.html

Полицейские прислали подкрепление к стенам Мосгорсуда

Полицейские прислали подкрепление к стенам Мосгорсуда

Полицейские прислали подкрепление к стенам Мосгорсуда, где шел суд по делу Алексея Навального, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T21:04

2021-02-02T21:04

2021-02-02T21:04

омон россии

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Полицейские прислали подкрепление к стенам Мосгорсуда, где шел суд по делу Алексея Навального, передает корреспондент РИА Новости.Колонны ОМОНа из примерно 60 человек выстроились перед зданием Мосгорсуда.Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда.На замене настаивала Федеральная служба исполнения наказаний и прокуратура, ссылаясь на многочисленные нарушения Навальным испытательного срока. Защита добивалась полного оправдания.Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/navalnaya-1595751634.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/navalnyy-1595754920.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омон россии, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, москва, происшествия