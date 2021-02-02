В Челябинске полицейский насмерть сбил пенсионерку
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Сотрудник ГУМВД по Свердловской области на оперативном автомобиле насмерть сбил пожилую женщину недалеко от пешеходного перехода в Челябинске, по факту ЧП проводится проверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.
Ранее местные СМИ распространили информацию, что 1 февраля 65-летняя женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте на Троицком тракте в Челябинске, когда ее сбил автомобиль "Лада Приора", за рулем которого находился сотрудник полиции из Екатеринбурга. Впоследствии женщина скончалась в больнице от полученных травм.
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"Оперуполномоченный, о котором идет речь, в Челябинске находился в служебной командировке. После случившегося столкновения с женщиной было проведено исследование на предмет наличия или отсутствия в его крови алкоголя, оно показало, что полицейский был трезв", - сказал Горелых.
По его словам, женщина переходила дорогу в темное время суток примерно в 10 метрах от пешеходного перехода, на ней не было одежды со светоотражающими элементами.
"Имелся ли шанс у водителя избежать наезда на человека, установит назначенная автотехническая экспертиза. Искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины", - добавил представитель главка.