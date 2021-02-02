https://ria.ru/20210202/politseyskiy-1595691770.html

В Челябинске полицейский насмерть сбил пенсионерку

В Челябинске полицейский насмерть сбил пенсионерку

Сотрудник ГУМВД по Свердловской области на оперативном автомобиле насмерть сбил пожилую женщину недалеко от пешеходного перехода в Челябинске, по факту ЧП... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T15:42

2021-02-02T15:42

2021-02-02T15:42

валерий горелых

гумвд

челябинск

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Сотрудник ГУМВД по Свердловской области на оперативном автомобиле насмерть сбил пожилую женщину недалеко от пешеходного перехода в Челябинске, по факту ЧП проводится проверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.Ранее местные СМИ распространили информацию, что 1 февраля 65-летняя женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте на Троицком тракте в Челябинске, когда ее сбил автомобиль "Лада Приора", за рулем которого находился сотрудник полиции из Екатеринбурга. Впоследствии женщина скончалась в больнице от полученных травм.По его словам, женщина переходила дорогу в темное время суток примерно в 10 метрах от пешеходного перехода, на ней не было одежды со светоотражающими элементами.

https://ria.ru/20210128/dtp-1594959721.html

https://rsport.ria.ru/20210202/avariya-1595637888.html

челябинск

свердловская область

екатеринбург

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валерий горелых, гумвд, челябинск, свердловская область, екатеринбург, происшествия