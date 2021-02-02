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Москвичей во вторник ожидает сухая погода и до минус шести
Москвичей во вторник ожидает сухая погода и до минус шести
Температура до минус 6 и без осадков ожидается во вторник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T08:00
2021-02-02T08:00
2021-02-02T08:00
михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Температура до минус 6 и без осадков ожидается во вторник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По словам синоптика, ожидается слабый юго-западный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление слабо растет, к вечеру барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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михаил леус, москва, общество