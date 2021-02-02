Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210202/pogoda-1595606217.html
Москвичей во вторник ожидает сухая погода и до минус шести
Москвичей во вторник ожидает сухая погода и до минус шести
Температура до минус 6 и без осадков ожидается во вторник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T08:00
2021-02-02T08:00
михаил леус
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593252260_0:316:3080:2048_1920x0_80_0_0_933546f6c1fc4bfbe3d0a012e32f071a.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Температура до минус 6 и без осадков ожидается во вторник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По словам синоптика, ожидается слабый юго-западный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление слабо растет, к вечеру барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593252260_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f34a3a546140e9fa5c8b643f819dd7ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил леус, москва, общество

Москвичей во вторник ожидает сухая погода и до минус шести

08:00 02.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Температура до минус 6 и без осадков ожидается во вторник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона в поле повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность, без осадков, температура воздуха в Москве минус 4 - минус 6, по области от минус 3 до минус 8, холоднее на востоке, там до минус 13", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ожидается слабый юго-западный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление слабо растет, к вечеру барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
 
Михаил ЛеусМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:59"Он посмотрит". Зеленский отказался ответить на вопрос о работе с Путиным
14:54Лавров допустил пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу
14:52Разработчик "Новичка" оценил способность США производить вещество
14:50"Фармасинтез" оценила ситуацию с производством вакцины "Спутник V"
14:49СМИ: США готовы начать диалог о снятии санкций с "Северного потока — 2"
14:48В Саратове продлили арест учительнице, обвиняемой в двойном убийстве
14:47В российских школах появятся советники по воспитанию
14:46Калининградец получил срок за надругательство над внучкой сожительницы
14:46Володин рассказал, почему Навальному нужно "посочувствовать вдвойне"
14:37Генсек ОДКБ заявил, что сирийские наемники должны покинуть Карабах
14:37В ОДКБ оценили боеспособность коллективных сил после конфликта в Карабахе
14:33На рассмотрение дела Навального приехали представители 13 стран
14:31Прения сторон по делу Навального начнутся после перерыва
14:30Тимошенко попросила Раду уволить главу "Нафтогаза"
14:28Главу Росрыболовства Шестакова лишили статуса замминистра
14:25В Улан-Удэ подростки жестоко избили и ограбили журналиста
14:19У метро "Преображенская площадь" в Москве проходят точечные задержания
14:18В США задержали шесть человек, которые изменили памятный знак Hollywood
14:17В Башкирии ребенок получил травму на соревнованиях и впал в кому
14:16В Мурманске арестовали троих участников незаконной акции
Лента новостейМолния