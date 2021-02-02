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МСП Банк поддержал столичного производителя женской одежды
МСП Банк поддержал столичного производителя женской одежды
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку столичному производителю женской одежды "Ильтани-Дизайн", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T13:38
2021-02-02T13:38
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку столичному производителю женской одежды "Ильтани-Дизайн", сообщает пресс-служба банка.Банк предоставил ООО "Торговый дом "Ильтани-Дизайн" кредит на 10 миллионов рублей по ставке 7% годовых в рамках обновленной программы субсидирования кредитования Минэкономразвития РФ.Полученные средства компания "Ильтани-Дизайн" направит на развитие бизнеса, а также закупку сырья и материалов. Как ожидается, помощь МСП Банка позволит компании создать новые рабочие места, увеличив выпуск качественной женской одежды. Благодаря наращиванию производственных мощностей, а также освоению новых рынков сбыта по итогам 2020 года предприятие вошло в топ-5 организаций лёгкой промышленности Москвы по темпам роста, а объем производства и продаж увеличился в 3,7 раза, уточняется в сообщении пресс-службы.
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

МСП Банк поддержал столичного производителя женской одежды

13:38 02.02.2021
 
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку столичному производителю женской одежды "Ильтани-Дизайн", сообщает пресс-служба банка.
Банк предоставил ООО "Торговый дом "Ильтани-Дизайн" кредит на 10 миллионов рублей по ставке 7% годовых в рамках обновленной программы субсидирования кредитования Минэкономразвития РФ.
"Повышение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам является неотъемлемым направлением деятельности Корпорации и дочернего МСП Банка. Совсем недавно утверждено постановление, разработанное Минэкономразвития РФ, согласно которому предоставление кредитов в текущем году возможно по ставке не более 7% годовых по "программе 1764". И вот уже сегодня первые предприниматели получают такие займы в МСП Банке. Думаю, это и есть хороший пример оперативного реагирования на запрос бизнеса", - прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП, председатель Наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.
Полученные средства компания "Ильтани-Дизайн" направит на развитие бизнеса, а также закупку сырья и материалов. Как ожидается, помощь МСП Банка позволит компании создать новые рабочие места, увеличив выпуск качественной женской одежды. Благодаря наращиванию производственных мощностей, а также освоению новых рынков сбыта по итогам 2020 года предприятие вошло в топ-5 организаций лёгкой промышленности Москвы по темпам роста, а объем производства и продаж увеличился в 3,7 раза, уточняется в сообщении пресс-службы.
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