МСП Банк поддержал столичного производителя женской одежды

"Повышение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам является неотъемлемым направлением деятельности Корпорации и дочернего МСП Банка. Совсем недавно утверждено постановление, разработанное Минэкономразвития РФ, согласно которому предоставление кредитов в текущем году возможно по ставке не более 7% годовых по "программе 1764". И вот уже сегодня первые предприниматели получают такие займы в МСП Банке. Думаю, это и есть хороший пример оперативного реагирования на запрос бизнеса", - прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП, председатель Наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.