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ОМОН снял оцепление с Мосгорсуда
ОМОН снял оцепление с Мосгорсуда
Правоохранители сняла оцепление с Мосгорсуда, где сегодня рассматривалось дело Алексея Навального, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T22:14
2021-02-02T22:14
2021-02-02T22:14
замена условного срока навального
омон россии
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Правоохранители сняла оцепление с Мосгорсуда, где сегодня рассматривалось дело Алексея Навального, передает корреспондент РИА Новости.ОМОН уехал от суда, также частично разобрали полицейские заграждения вокруг. Журналисты также разъехались.Несколько полицейских машин ещё дежурят около здания суда.Суд сегодня изменил условный срок Навальному на реальный. Ему предстоит отбыть его в колонии общего режима.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
замена условного срока навального, омон россии, алексей навальный, происшествия