В Красноярске число случаев отравления некачественной водой превысило 50
10:56 02.02.2021 (обновлено: 11:08 02.02.2021)
КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. Специалисты зафиксировали 53 случая острой кишечной инфекции у жителей Октябрьского района Красноярска, которые пили водопроводную воду, из них за медицинской помощью обратились 27 человек, сообщает региональный главк Роспотребнадзора.
Красноярская прокуратура в понедельник начала проверку после информации в СМИ о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе Красноярска. Также проверку начал краевой главк СК. По информации СМИ, сообщения приходили с улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной, где в выходные отключали холодную воду. Согласно данным СМИ, после восстановления водоснабжения жители почувствовали странный вкус воды и горечь, позднее появились симптомы тяжелого отравления.
"По состоянию на 02.02.2021 г. среди жителей Октябрьского района г. Красноярска зарегистрировано 53 случая острой кишечной инфекции, из них обратились за медицинской помощью 27 человек, активно выявлены 26 человек. Заболевшие находятся на амбулаторном лечении, связывают заболевание с употреблением воды из водоразборной сети централизованного водоснабжения", - говорится в сообщении.
По данному факту Роспотребнадзор в ходе санитарно-эпидемиологического расследования проводит полный комплекс лабораторных исследований воды из водозабора "Гремячий лог", в распределительной сети Октябрьского района Красноярска, биоматериала от больных для установления путей и факторов инфицирования.
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"По предписанию управления проводится дезинфекция сетей водоснабжения, а также повышенное хлорирование воды до допустимого безопасного уровня перед подачей в распределительную сеть. На территории Красноярска усилен мониторинг за качеством питьевой воды, подаваемой населению. В настоящее время качество питьевой воды соответствует гигиеническим нормативам, в том числе в Октябрьском районе", - сообщает пресс-служба.
Ранее сообщалось, что в краевом главке Роспотребнадзора начали расследование по ситуации и взяли пробы воды. Компания-поставщик воды "КрасКом" заявила, что дополнительные исследования на водозаборе Красноярска после сообщений о массовых отравлениях показали ее безопасность. В то же время ранее в компании заявили, что в работе ее сотрудников есть недочет - они не дали рекомендации управляющим компаниям и ТСЖ сбросить застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем после отключений.
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