https://ria.ru/20210202/otravlenie-1595626288.html

В Красноярске число случаев отравления некачественной водой превысило 50

В Красноярске число случаев отравления некачественной водой превысило 50

Специалисты зафиксировали 53 случая острой кишечной инфекции у жителей Октябрьского района Красноярска, которые пили водопроводную воду, из них за медицинской... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T10:56

2021-02-02T10:56

2021-02-02T11:08

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. Специалисты зафиксировали 53 случая острой кишечной инфекции у жителей Октябрьского района Красноярска, которые пили водопроводную воду, из них за медицинской помощью обратились 27 человек, сообщает региональный главк Роспотребнадзора.Красноярская прокуратура в понедельник начала проверку после информации в СМИ о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе Красноярска. Также проверку начал краевой главк СК. По информации СМИ, сообщения приходили с улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной, где в выходные отключали холодную воду. Согласно данным СМИ, после восстановления водоснабжения жители почувствовали странный вкус воды и горечь, позднее появились симптомы тяжелого отравления.По данному факту Роспотребнадзор в ходе санитарно-эпидемиологического расследования проводит полный комплекс лабораторных исследований воды из водозабора "Гремячий лог", в распределительной сети Октябрьского района Красноярска, биоматериала от больных для установления путей и факторов инфицирования.Ранее сообщалось, что в краевом главке Роспотребнадзора начали расследование по ситуации и взяли пробы воды. Компания-поставщик воды "КрасКом" заявила, что дополнительные исследования на водозаборе Красноярска после сообщений о массовых отравлениях показали ее безопасность. В то же время ранее в компании заявили, что в работе ее сотрудников есть недочет - они не дали рекомендации управляющим компаниям и ТСЖ сбросить застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем после отключений.

https://ria.ru/20210121/otravlenie-1594079508.html

https://ria.ru/20210113/otravlenie-1592887188.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярск, происшествия