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Республиканцы в сенате США поспорили из-за "раковой опухоли" партии
Республиканцы в сенате США поспорили из-за "раковой опухоли" партии
Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что разделяемые конгрессвумен Марджори Тейлор Грин "безумная ложь и теории заговора" стали раковой... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T07:13
2021-02-02T07:13
россия
хантер байден
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что разделяемые конгрессвумен Марджори Тейлор Грин "безумная ложь и теории заговора" стали раковой опухолью для Республиканской партии, сообщило издание Hill.По данным газеты, Макконнелл охарактеризовал поддерживаемые конгрессвумен теории заговора как "рак для Республиканской партии". Отмечается, что он не стал непосредственно упоминать имени Грин, однако сама конгрессвумен не преминула заявить, что настоящей раковой опухолью для партии являются "слабые республиканцы"."Настоящая раковая опухоль для Республиканской партии - это слабые республиканцы, которые умеют только с достоинством проигрывать. Вот почему мы теряем нашу страну", - написала республиканка в Twitter.Ранее Грин внесла в палату представителей статьи импичмента Байдену по обвинению в коррупции. По ее словам, Байден "злоупотреблял властью, позволив своему сыну Хантеру Байдену тянуть деньги из крупнейших врагов Америки - России и Китая". Шансов не только на утверждение, но и на принятие импичмента к рассмотрению нет, поскольку его не поддерживают демократы, у которых большинство в палате представителей.Телеканал CNN ранее сообщал, что Грин - сторонница теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а президент-республиканец Дональд Трамп борется с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.
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россия, хантер байден, митч макконнелл, дональд трамп, джо байден, москва, сша, в мире

Республиканцы в сенате США поспорили из-за "раковой опухоли" партии

07:13 02.02.2021
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что разделяемые конгрессвумен Марджори Тейлор Грин "безумная ложь и теории заговора" стали раковой опухолью для Республиканской партии, сообщило издание Hill.
"Кто-то, предположивший, что, возможно, никакой самолет не врезался в Пентагон 11 сентября (при теракте 2001 года - ред.), что ужасающие случаи стрельбы в школах были подстроены и что Клинтоны разбили самолет Джона Кеннеди-младшего, не живет реальностью", - заявил Макконнелл, слова которого приводит издание.
По данным газеты, Макконнелл охарактеризовал поддерживаемые конгрессвумен теории заговора как "рак для Республиканской партии". Отмечается, что он не стал непосредственно упоминать имени Грин, однако сама конгрессвумен не преминула заявить, что настоящей раковой опухолью для партии являются "слабые республиканцы".
"Настоящая раковая опухоль для Республиканской партии - это слабые республиканцы, которые умеют только с достоинством проигрывать. Вот почему мы теряем нашу страну", - написала республиканка в Twitter.
Ранее Грин внесла в палату представителей статьи импичмента Байдену по обвинению в коррупции. По ее словам, Байден "злоупотреблял властью, позволив своему сыну Хантеру Байдену тянуть деньги из крупнейших врагов Америки - России и Китая". Шансов не только на утверждение, но и на принятие импичмента к рассмотрению нет, поскольку его не поддерживают демократы, у которых большинство в палате представителей.
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Телеканал CNN ранее сообщал, что Грин - сторонница теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а президент-республиканец Дональд Трамп борется с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.
 
РоссияХантер БайденМитч МакконнеллДональд ТрампДжо БайденМоскваСШАВ мире
 
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