https://ria.ru/20210202/ombudsmen-1595652314.html

Московский омбудсмен следит за ситуацией у Мосгорсуда

Московский омбудсмен следит за ситуацией у Мосгорсуда

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что никто из задержанных у Мосгорсуда, где идет заседание по делу Алексея... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:52

2021-02-02T12:52

2021-02-02T12:52

татьяна потяева

ольга михайлова

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

генеральная прокуратура рф

московский городской суд

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что никто из задержанных у Мосгорсуда, где идет заседание по делу Алексея Навального, к ней пока не обращался, она следит за ситуацией.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что возле Мосгорсуда проходят задержания."По сегодняшнему дню, конечно, пока никто не обращался. Но я сижу и наблюдаю за тем, что происходит", - рассказала Потяева.Она отметила, что при необходимости будет подключаться и готова работать с обращениями, если они поступят.Навальный участвует в слушании, находясь в "аквариуме" суда, его интересы представляют адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова. В зале заседаний также находится супруга блогера Юлия Навальная и несколько десятков журналистов.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.

https://ria.ru/20210202/mosgorsud-1595649904.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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татьяна потяева, ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, московский городской суд, москва, происшествия