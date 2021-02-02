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У входа на Красную площадь выставили дополнительные ограждения
У входа на Красную площадь выставили дополнительные ограждения
Подкрепление прибыло к правоохранителям на Манежную площадь в центре Москвы после приговора Алексею Навальному, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T21:10
2021-02-02T21:25
замена условного срока навального
россия
омон россии
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
москва
страсбург
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Подкрепление прибыло к правоохранителям на Манежную площадь в центре Москвы после приговора Алексею Навальному, передает корреспондент РИА Новости.У входа на Красную площадь выставлено дополнительное ограждение, дежурят усиленные наряды полиции. Бойцы ОМОН строятся и распределяются по периметру площади, выставляются дополнительные ограждения.Но в целом ситуация там спокойная, рядом с гостиницей Four Seasons помимо сотрудников ОМОН и журналистов, в основном обычные прохожие.Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда.На замене настаивала Федеральная служба исполнения наказаний и прокуратура, ссылаясь на многочисленные нарушения Навальным испытательного срока. Защита добивалась полного оправдания.Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
россия
москва
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Оглашение приговора Навальному о замене условного срока на реальный
Суд оглашает приговор Алексею Навальному по делу о замене условного срока на реальный. Навальный отправится в колонию на два года восемь месяцев.
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замена условного срока навального, россия, омон россии, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, москва, страсбург, происшествия

У входа на Красную площадь выставили дополнительные ограждения

21:10 02.02.2021 (обновлено: 21:25 02.02.2021)
 
© РИА НовостиВход через Воскресенские ворота на Красную площадь закрыт
Вход через Воскресенские ворота на Красную площадь закрыт - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Подкрепление прибыло к правоохранителям на Манежную площадь в центре Москвы после приговора Алексею Навальному, передает корреспондент РИА Новости.
У входа на Красную площадь выставлено дополнительное ограждение, дежурят усиленные наряды полиции. Бойцы ОМОН строятся и распределяются по периметру площади, выставляются дополнительные ограждения.
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Но в целом ситуация там спокойная, рядом с гостиницей Four Seasons помимо сотрудников ОМОН и журналистов, в основном обычные прохожие.
Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда.
На замене настаивала Федеральная служба исполнения наказаний и прокуратура, ссылаясь на многочисленные нарушения Навальным испытательного срока. Защита добивалась полного оправдания.
Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
 
Замена условного срока НавальногоРоссияОМОН РоссииАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаМоскваСтрасбургПроисшествия
 
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