Территорию у "Матросской тишины" патрулирует полиция
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Обстановка у СИЗО "Матросская Тишина", откуда увезли во вторник Алексея Навального в Мосгорсуд, спокойная: улицы патрулирует полиция и ОМОН, прохожие идут по своим делам, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Около 15.00 мск у СИЗО было спокойно, вокруг здания стоят машины и автобусы с полицией, чуть дальше по улице напротив ворот Психоневрологического диспансера номер 9 стоит машина "Росгвардии", а также два автобуса с ОМОНом. Территорию патрулируют сотрудники ОМОНа и полиции.
По улице Матросская тишина ходят редкие прохожие, люди заходят в стоматологию и магазины, кто-то возвращается домой, но никакие акции у СИЗО не проводятся.
Слушание, на котором рассматривается вопрос о замене Навальному условного срока на реальный, началось во вторник в Мосгорсуде в выездном формате.
Обстановка у СИЗО "Матросская тишина"
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.
Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил блогера к 3,5 годам условно.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.