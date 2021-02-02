https://ria.ru/20210202/novichok-1595655063.html

СМИ: Госдеп обучил эстонских силовиков, как противодействовать "Новичку"

СМИ: Госдеп обучил эстонских силовиков, как противодействовать "Новичку"

Эксперты из США провели для эстонских силовых структур курс обучения по действиям в условиях применения нервно-паралитического вещества "Новичок", сообщило во... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T13:01

2021-02-02T13:01

2021-02-02T13:01

эстония

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 2 фев - РИА Новости. Эксперты из США провели для эстонских силовых структур курс обучения по действиям в условиях применения нервно-паралитического вещества "Новичок", сообщило во вторник таллинское издание Õhtuleht ("Вечерний Таллин").По данным издания, госдеп США обосновал связанный с химическим оружием тренинг тем, что Россия якобы неоднократно пыталась уничтожить своих противников при помощи оружия массового поражения."Россия имеет печально известную историю применения оружия массового уничтожения против своих врагов. "Новичок" использовался при покушениях на Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году и на Алексея Навального в российском Томске в 2020 году", - приводит Õhtuleht объяснение госдепа США. Подробности обучения не раскрываются.Отношения Запада и РФ ухудшились после после инцидентов с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и Алексеем Навальным. Запад обвиняет Россию в причастности к их якобы отравлению, не приводя доказательств и не допуская РФ к расследованию. Кроме того из уст западных политиков звучат заявления о "российской угрозе", что в Москве неоднократно отвергали, заявляя, что РФ никогда не будет нападать на какую-либо из стран.Советник по внутренней обороне и готовности к кризисам МВД Эстонии Тоомас Малва сообщил Õhtuleht, что обучение в Эстонии прошли представители министерств и ведомств, отвечающих за внутреннюю безопасность, включая полицию безопасности, спасательный департамент, департамент окружающей среды, департамент здоровья и селькохозяйственно-продовольственный департамент."Партнеры помогли нам расширить знания и навыки в этой области на примерах событий, которые происходили в мире в последние годы", - сказал Малва.

https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html

https://ria.ru/20201224/navalnyy-1590673185.html

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