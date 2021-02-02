СМИ: Госдеп обучил эстонских силовиков, как противодействовать "Новичку"
По данным издания, госдеп США обосновал связанный с химическим оружием тренинг тем, что Россия якобы неоднократно пыталась уничтожить своих противников при помощи оружия массового поражения.
2 сентября 2020, 20:44Нервно-паралитическое вещество "Новичок"
"Россия имеет печально известную историю применения оружия массового уничтожения против своих врагов. "Новичок" использовался при покушениях на Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году и на Алексея Навального в российском Томске в 2020 году", - приводит Õhtuleht объяснение госдепа США. Подробности обучения не раскрываются.
Отношения Запада и РФ ухудшились после после инцидентов с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и Алексеем Навальным. Запад обвиняет Россию в причастности к их якобы отравлению, не приводя доказательств и не допуская РФ к расследованию. Кроме того из уст западных политиков звучат заявления о "российской угрозе", что в Москве неоднократно отвергали, заявляя, что РФ никогда не будет нападать на какую-либо из стран.
24 декабря 2020, 08:47Госдеп обвинил ФСБ в причастности к "отравлению" Навального "Новичком"
Советник по внутренней обороне и готовности к кризисам МВД Эстонии Тоомас Малва сообщил Õhtuleht, что обучение в Эстонии прошли представители министерств и ведомств, отвечающих за внутреннюю безопасность, включая полицию безопасности, спасательный департамент, департамент окружающей среды, департамент здоровья и селькохозяйственно-продовольственный департамент.
"Партнеры помогли нам расширить знания и навыки в этой области на примерах событий, которые происходили в мире в последние годы", - сказал Малва.