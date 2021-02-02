Омбудсмен сообщила о восьми задержанных несовершеннолетних у Мосгорсуда
18:23 02.02.2021 (обновлено: 18:42 02.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии у здания Московского городского суда
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что ей известно о восьми задержанных возле здания Мосгорсуда несовершеннолетних, отметив, что ситуация находится на контроле.
"Мы знаем, что дети задержаны, нам известно о восьми задержанных, но эта цифра не точная. Для подтверждения отправили запрос в правоохранительные органы. Ситуацию держим на контроле", - сообщила Ярославская.
Все задержанные возле Мосгорсуда несовершеннолетние отпущены домой, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
"Мне известно, что в отношении этих детей были соблюдены все процедуры. Были вызваны их родители (в участок - ред.), после чего всех несовершеннолетних отпустили домой", - сообщила Ярославская.
В Мосгорсуде во вторник в выездном формате проходит слушание по делу Алексея Навального, назначенное Симоновским судом столицы.
В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.
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Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.
Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
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Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.