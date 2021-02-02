https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595760519.html

Навального увезли из здания суда

Навального увезли из здания суда

Алексея Навального после оглашения приговора увезли из здания Мосгорсуда в автозаке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T21:40

2021-02-02T21:40

2021-02-02T21:40

замена условного срока навального

омон россии

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Алексея Навального после оглашения приговора увезли из здания Мосгорсуда в автозаке, передает корреспондент РИА Новости.Машину сопровождали две машины конвоя с мигалками.После этого ОМОН стал призывать собравшихся у суда журналистов расходиться.Юлия Навальная вышла из здания Мосгорсуда, где судили ее мужа, прошла мимо прессы и уехала.Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда.На замене настаивала Федеральная служба исполнения наказаний и прокуратура, ссылаясь на многочисленные нарушения Навальным испытательного срока. Защита добивалась полного оправдания.Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/navalnyy-1595754920.html

москва

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Адвокат пояснил, сколько Навальному сидеть в колонии Адвокат поясняет, что Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. Интервью журналистам защитник дал у здания суда. 2021-02-02T21:40 true PT0M41S

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замена условного срока навального, омон россии, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, москва, происшествия