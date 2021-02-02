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https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595755719.html
МИД Британии призвал отпустить Навального
МИД Британии призвал отпустить Навального
Великобритания призывает власти РФ немедленно отпустить Алексея Навального, а также задержанных участников несогласованных акций протестов, говорится в... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T21:03
2021-02-02T21:07
россия
доминик рааб
сергей лавров
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
генеральная прокуратура рф
москва
алексей навальный
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ЛОНДОН, 2 фев – РИА Новости. Великобритания призывает власти РФ немедленно отпустить Алексея Навального, а также задержанных участников несогласованных акций протестов, говорится в заявлении главы британского МИД Доминика Рааба, распространенном после решения российского суда о замене блогеру условного срока на реальный.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210202/navalnaya-1595751634.html
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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россия, доминик рааб, сергей лавров, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, генеральная прокуратура рф, москва, алексей навальный

МИД Британии призвал отпустить Навального

21:03 02.02.2021 (обновлено: 21:07 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суд. Кадр видео
Алексей Навальный на заседании Московского городского суд. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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ЛОНДОН, 2 фев – РИА Новости. Великобритания призывает власти РФ немедленно отпустить Алексея Навального, а также задержанных участников несогласованных акций протестов, говорится в заявлении главы британского МИД Доминика Рааба, распространенном после решения российского суда о замене блогеру условного срока на реальный.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.
Юлия Навальная у здания Московского городского суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
Вчера, 20:29
Юлия Навальная заплакала, услышав решение по делу супруга

"Великобритания призывает к немедленному и без всяких условий освобождению Алексея Навального и всех мирных протестующих и журналистов, задержанных в течение последних двух недель. Сегодняшнее порочное решение, направленное против жертвы отравления, а не тех, кто ответственен за него, демонстрирует, что Россия не выполняет самые базовые обязательства, выполнение которых предполагается для любого ответственного члена международного сообщества", - говорится в заявлении британского министра.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 15:46
Навальный убил протест
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
Семен Слепаков - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
 
РоссияДоминик РаабСергей ЛавровФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаГенеральная прокуратура РФМоскваАлексей Навальный
 
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