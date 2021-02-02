https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595748608.html

Навального завели в зал суда

Навального завели в зал суда

Алексея Навального из конвойного помещения завели в “аквариум” зала Мосгорсуда, где в ближайшее время судья объявит, заменять ли ему условный срок на реальный,... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T20:10

2021-02-02T20:10

2021-02-02T20:10

россия

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

страсбург

происшествия

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Алексея Навального из конвойного помещения завели в “аквариум” зала Мосгорсуда, где в ближайшее время судья объявит, заменять ли ему условный срок на реальный, передает корреспондент РИА Новости.Навального вывели из зала в конвойное помещение в 17.40 мск, когда судья удалилась в совещательную комнату по представлению. Судебное заседание Симоновского суда проходит в здании Мосгорсуда в выездном формате.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/sud-1595658168.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

россия

страсбург

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россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, страсбург, происшествия