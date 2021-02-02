https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595732720.html

Юрист прокомментировал поведение Навального в суде

Юрист прокомментировал поведение Навального в суде

Алексей Навальный на заседании суда проявил себя не как лидер, а как нервный и истеричный человек, который пытается привлечь к себе внимание, считает адвокат,... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T18:30

2021-02-02T18:30

2021-02-02T18:31

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

московский городской суд

германия

химки

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Алексей Навальный на заседании суда проявил себя не как лидер, а как нервный и истеричный человек, который пытается привлечь к себе внимание, считает адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин.В Мосгорсуде во вторник в выездном формате проходит слушание по делу Навального, назначенное Симоновским судом столицы.Также Зорин отметил, что "кривляния Навального" - способ отвести суть вопроса и политическим заявлениями подменить понятия, а также способ защиты."Если сравнивать с поведением революционера сто лет назад, оно другое. Испуганный, нервный человек, который говорит не по сути, а подменяет понятия ... Мы не видим лидера, какого-то вожака, а человека, который как уж на сковородке пытается выкрутиться", - добавил Зорин.Также он раскритиковал слова Навального о том, что Европейский суд по правам человека признал его невиновным. Зорин заявляет, что ЕСПЧ не имеет таких полномочий.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным - и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно - только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м - более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595700135.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595655553.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

германия

химки

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алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, московский городской суд, германия, химки, происшествия