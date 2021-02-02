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Юрист прокомментировал поведение Навального в суде
Юрист прокомментировал поведение Навального в суде
Алексей Навальный на заседании суда проявил себя не как лидер, а как нервный и истеричный человек, который пытается привлечь к себе внимание, считает адвокат,... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T18:30
2021-02-02T18:31
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
московский городской суд
германия
химки
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Алексей Навальный на заседании суда проявил себя не как лидер, а как нервный и истеричный человек, который пытается привлечь к себе внимание, считает адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин.В Мосгорсуде во вторник в выездном формате проходит слушание по делу Навального, назначенное Симоновским судом столицы.Также Зорин отметил, что "кривляния Навального" - способ отвести суть вопроса и политическим заявлениями подменить понятия, а также способ защиты."Если сравнивать с поведением революционера сто лет назад, оно другое. Испуганный, нервный человек, который говорит не по сути, а подменяет понятия ... Мы не видим лидера, какого-то вожака, а человека, который как уж на сковородке пытается выкрутиться", - добавил Зорин.Также он раскритиковал слова Навального о том, что Европейский суд по правам человека признал его невиновным. Зорин заявляет, что ЕСПЧ не имеет таких полномочий.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным - и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно - только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м - более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.
https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595700135.html
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алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, московский городской суд, германия, химки, происшествия

Юрист прокомментировал поведение Навального в суде

18:30 02.02.2021 (обновлено: 18:31 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суд. Кадр видео
Алексей Навальный на заседании Московского городского суд. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Алексей Навальный на заседании суда проявил себя не как лидер, а как нервный и истеричный человек, который пытается привлечь к себе внимание, считает адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин.
В Мосгорсуде во вторник в выездном формате проходит слушание по делу Навального, назначенное Симоновским судом столицы.

"Я, конечно, не психолог, но когда человек кусает губу, это показывает истерику, психологическое расстройство, как мне кажется. Постоянные пререкания с судьей и попытка отвести предмет рассмотрения на декларативные политические заявления являются лишь мишурой, чтобы привлечь побольше внимания общества, молодежи. Однако конкретных тезисов, почему неправильные представления ФСИН, я не увидел", - сказал адвокат в беседе с РИА Новости.

Также Зорин отметил, что "кривляния Навального" - способ отвести суть вопроса и политическим заявлениями подменить понятия, а также способ защиты.
"Если сравнивать с поведением революционера сто лет назад, оно другое. Испуганный, нервный человек, который говорит не по сути, а подменяет понятия ... Мы не видим лидера, какого-то вожака, а человека, который как уж на сковородке пытается выкрутиться", - добавил Зорин.
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Также он раскритиковал слова Навального о том, что Европейский суд по правам человека признал его невиновным. Зорин заявляет, что ЕСПЧ не имеет таких полномочий.

"Слово "невиновный" использовано в постановлении один раз. Это 70-й пункт, и то со слов Навального. Сам Навальный просил признать себя невиновным ... Поэтому все, что он заявлял сегодня ... не соответствует действительности ... ЕСПЧ ни разу не использовало слово "невиновный", сами судьи", - добавил он.

Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным - и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.
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Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно - только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м - более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.
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Алексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаМосковский городской судГерманияХимкиПроисшествия
 
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