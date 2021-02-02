Прокурор попросила отправить Навального в колонию общего режима
17:25 02.02.2021 (обновлено: 18:58 02.02.2021)
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Прокурор попросила Симоновский суд Москвы заключить Алексея Навального в колонию общего режима, передает корреспондент РИА Новости с выездного заседания в Мосгорсуде.
"Прошу суд избрать Навальному меру пресечения в виде заключения под стражу… Прошу для отбывания наказания назначить Навальному колонию общего режима", - заявила прокурор.
В настоящее время судья ушла в совещательную комнату, где решает, заменять ли блогеру условный срок на реальный. На этой мере настаивают Федеральная служба исполнения наказаний и прокуратура, ссылаясь на многочисленные нарушения Навальным испытательного срока.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.
Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
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Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.