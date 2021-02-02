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Адвокат Навального закончил речь в суде цитатой из сериала "Чернобыль"
Адвокат Навального закончил речь в суде цитатой из сериала "Чернобыль"
Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев завершил свое выступление в суде цитатой из британско-американского сериала "Чернобыль", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:53
2021-02-02T18:38
вадим кобзев
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев завершил свое выступление в суде цитатой из британско-американского сериала "Чернобыль", передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.Навальный, единственный в зале, разразился аплодисментами. Заседание Симоновского суда Москвы проходит в выездном формате в здании Мосгорсуда. Судья в 20.00 озвучит вердикт о том, менять ли Навальному условный срок на реальный из-за многочисленных нарушений его условий.Сериал "Чернобыль" создан американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky.
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вадим кобзев, чернобыльская аэс, московский областной суд, москва, россия, hbo, алексей навальный

Адвокат Навального закончил речь в суде цитатой из сериала "Чернобыль"

16:53 02.02.2021 (обновлено: 18:38 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАдвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова на заседании Московского городского суда
Адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев завершил свое выступление в суде цитатой из британско-американского сериала "Чернобыль", передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.

"Я хочу закончить свою речь цитатой Валерия Легасова из сериала "Чернобыль" 2019 года от HBO… (в цитате идет речь о том, что инженер Дятлов пытался отвести от себя вину в трагедии на АЭС)", - сказал защитник, призвав судью, не "не будьте как Дятлов".

Алексей Навальный на заседании Московского городского суд. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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Навальный, единственный в зале, разразился аплодисментами. Заседание Симоновского суда Москвы проходит в выездном формате в здании Мосгорсуда. Судья в 20.00 озвучит вердикт о том, менять ли Навальному условный срок на реальный из-за многочисленных нарушений его условий.
Сериал "Чернобыль" создан американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky.
 
Вадим КобзевЧернобыльская АЭСМосковский областной судМоскваРоссияHBOАлексей Навальный
 
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