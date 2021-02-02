https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595709688.html

Адвокат Навального закончил речь в суде цитатой из сериала "Чернобыль"

Адвокат Навального закончил речь в суде цитатой из сериала "Чернобыль"

Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев завершил свое выступление в суде цитатой из британско-американского сериала "Чернобыль", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:53

2021-02-02T16:53

2021-02-02T18:38

вадим кобзев

чернобыльская аэс

московский областной суд

москва

россия

hbo

алексей навальный

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев завершил свое выступление в суде цитатой из британско-американского сериала "Чернобыль", передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.Навальный, единственный в зале, разразился аплодисментами. Заседание Симоновского суда Москвы проходит в выездном формате в здании Мосгорсуда. Судья в 20.00 озвучит вердикт о том, менять ли Навальному условный срок на реальный из-за многочисленных нарушений его условий.Сериал "Чернобыль" создан американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky.

https://ria.ru/20210202/sud-1595658168.html

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2021

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вадим кобзев, чернобыльская аэс, московский областной суд, москва, россия, hbo, алексей навальный