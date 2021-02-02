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Юрист допустил, что процесс по Навальному может затянуться
Юрист допустил, что процесс по Навальному может затянуться
Заседание суда, на котором решится дальнейшая судьба Алексея Навального, скорее всего пройдет в один день, но может и затянуться, если понадобится запросить... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:25
2021-02-02T16:25
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московский городской суд
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Заседание суда, на котором решится дальнейшая судьба Алексея Навального, скорее всего пройдет в один день, но может и затянуться, если понадобится запросить документы из Германии, заявил РИА Новости на правах эксперта адвокат Федор Куприянов.Процесс начался во вторник утром в Мосгорсуде: судья решает, заменять ли Навальному условное заключение реальным. ФСИН аргументирует свое представление многочисленными нарушениями испытательного срока, допущенными за несколько лет."Как правило, такие заседания проходят довольно быстро - в один день. Суду нужно решить всего один вопрос - были ли нарушены ограничения или не исполнены обязанности, возложенные на время испытательного срока. Если нарушения были, то суд рассматривает - можно ли считать причины нарушений уважительными или нет", - пояснил доктор юридических наук Куприянов.Адвокат отметил, что состояние здоровья и госпитализация "безусловно, являются уважительной причиной". Однако если подтвердится, что Навальный не отмечался в инспекции еще до предполагаемого отравления, то такие доказательства "могут быть восприняты судом как достаточные для назначения реального срока"."На мой взгляд, у стороны защиты Алексея Навального есть причины для затягивания процесса, например, чтобы увеличить очевидное общественное внимание. И процесс, не смотря на правоприменительную практику, действительно, может затянуться, если потребуется запросить документы из Германии, а тем более перевод подобных документов на русский язык", - полагает юрист.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210202/sud-1595658168.html
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алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд, москва, происшествия

Юрист допустил, что процесс по Навальному может затянуться

16:25 02.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный перед началом заседания Московского городского суда. Кадр видео
Алексей Навальный перед началом заседания Московского городского суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Заседание суда, на котором решится дальнейшая судьба Алексея Навального, скорее всего пройдет в один день, но может и затянуться, если понадобится запросить документы из Германии, заявил РИА Новости на правах эксперта адвокат Федор Куприянов.
Процесс начался во вторник утром в Мосгорсуде: судья решает, заменять ли Навальному условное заключение реальным. ФСИН аргументирует свое представление многочисленными нарушениями испытательного срока, допущенными за несколько лет.
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"Как правило, такие заседания проходят довольно быстро - в один день. Суду нужно решить всего один вопрос - были ли нарушены ограничения или не исполнены обязанности, возложенные на время испытательного срока. Если нарушения были, то суд рассматривает - можно ли считать причины нарушений уважительными или нет", - пояснил доктор юридических наук Куприянов.
Адвокат отметил, что состояние здоровья и госпитализация "безусловно, являются уважительной причиной". Однако если подтвердится, что Навальный не отмечался в инспекции еще до предполагаемого отравления, то такие доказательства "могут быть восприняты судом как достаточные для назначения реального срока".
"На мой взгляд, у стороны защиты Алексея Навального есть причины для затягивания процесса, например, чтобы увеличить очевидное общественное внимание. И процесс, не смотря на правоприменительную практику, действительно, может затянуться, если потребуется запросить документы из Германии, а тем более перевод подобных документов на русский язык", - полагает юрист.
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Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.
Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
 
Алексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Московский городской судМоскваПроисшествия
 
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