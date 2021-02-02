https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595682743.html

Приезд дипломатов в суд снижает популярность Навального, считает эксперт

Приезд дипломатов в суд снижает популярность Навального, считает эксперт

Присутствие дипломатов различных стран на заседании суда над Алексеем Навальным в Москве является попыткой оказать давление на Россию и судью и не прибавляет... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T15:03

2021-02-02T15:03

2021-02-02T19:16

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

генеральная прокуратура рф

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595639460_0:264:1842:1300_1920x0_80_0_0_3b33164e75e09bf5ea745cf2e69db957.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Присутствие дипломатов различных стран на заседании суда над Алексеем Навальным в Москве является попыткой оказать давление на Россию и судью и не прибавляет популярности Навальному, так как убеждает часть его сторонников в несамостоятельности блогера, заявил РИА Новости директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.В Мосгорсуд, где рассматривается дело Навального, приехали представители 13 стран, а также Евросоюза, передает корреспондент РИА Новости. Среди них представители США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Австрии, Чехии, Литвы, Канады, Латвии, Польши и Норвегии. Польша и Швейцария выделили на процесс сразу по два человека. В Кремле и МИД России уже осудили приезд иностранных дипломатов на суд. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию."С одной стороны - это попытка оказать давление на Россию, оказать давление на судью, а с другой стороны, здесь иностранные дипломаты показывают, наверное, то, что они не до конца правильно оценивают ситуацию или вообще неправильно оценивают ситуацию в самой России. Приехав туда как по команде, фактически, они показали, что они даже не скрывают то, что хотят оказать давление", - считает Григорьев.По его словам, приезд дипломатов символически демонстрирует гражданам России то, что фигура Навального не самостоятельна, что западные страны его поддерживают и продвигают, пытаются сделать так, чтобы он избежал наказания.Во вторник в Мосгорсуде в выездном формате проходит слушание о замене Навальному условного срока реальным, которое было назначено Симоновским судом столицы. В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/diplomaty-1595659203.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595656662.html

https://ria.ru/20210126/zhertvy-1594535650.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Зарубежные дипломаты посетили заседание по делу Навального Представители дипломатических миссий ряда зарубежных стран посетили заседание по делу российского оппозиционера Алексея Навального о замене ему условного срока на реальный 2021-02-02T15:03 true PT0M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия