Володин рассказал, почему Навальному нужно "посочувствовать вдвойне"
14:46 02.02.2021 (обновлено: 14:48 02.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Оппозиционеру Алексею Навальному можно только посочувствовать, так как его презирают за сотрудничество со спецслужбами и властями иностранных государств, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Ему можно только посочувствовать. Ему и так надо посочувствовать, потому что этот человек, во всяком случае в моем понимании, презираем, потому что он стал сотрудничать со спецслужбами и с органами власти другого государства, и не одного, насколько понимаю, раз там приехало столько защитников", - сказал Володин в эфире Первого канала.
"Но нужно посочувствовать вдвойне, если они уготовили ему такую историю и понимали, что этим все должно закончиться, либо переоценили себя", - добавил Володин.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что приезд иностранных дипломатов на суд означает, что они поддерживают блогера как своего и пришли выразить свою солидарность.
Во вторник в Мосгорсуде в выездном формате проходит слушание о замене Навальному условного срока реальным, которое было назначено Симоновским судом столицы. В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.
Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.