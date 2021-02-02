https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595675307.html

Прения сторон по делу Навального начнутся после перерыва

Прения сторон по делу Навального начнутся после перерыва

Прения сторон по представлению ФСИН о замене Алексею Навальному условного наказания реальным начнутся после объявленного судом двухчасового перерыва, передает... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T14:31

2021-02-02T14:31

2021-02-02T14:31

алексей навальный

московский городской суд

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Прения сторон по представлению ФСИН о замене Алексею Навальному условного наказания реальным начнутся после объявленного судом двухчасового перерыва, передает корреспондент РИА Новости из здания Мосгорсуда.Прения сторон пройдут сразу после возобновления слушания, перерыв в котором объявили до 16.00 мск. Ожидается, что сначала прокурор и представитель ФСИН, а после Навальный и его защитники выразят своё отношение к представлению.Ранее представитель ФСИН заявил в суде, что Навальный начал нарушать условия условного осуждения ещё в начале 2020 года, задолго до госпитализации. Ведомство попросило заменить ему условный срок на 3,5 года колонии с штрафом в 500 тысяч рублей.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно: только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/sud-1595658168.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595655553.html

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алексей навальный, московский городской суд, москва, происшествия