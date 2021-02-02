https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595659703.html

ФСИН не проверяла нахождение Навального в Германии

ФСИН не проверяла нахождение Навального в Германии

Представитель ФСИН заявил на заседании суда, где рассматривается замена Алексею Навальному условного срока на реальный, что ведомство не проверяло,... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T13:27

2021-02-02T13:27

2021-02-02T13:38

госпитализация алексея навального

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

германия

происшествия

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Представитель ФСИН заявил на заседании суда, где рассматривается замена Алексею Навальному условного срока на реальный, что ведомство не проверяло, действительно ли блогер находился в Германии и по какому адресу проживал, из-за отсутствия таких полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда."Адрес (указанный Навальным как место, где он временно проживает в Германии - ред.) не проверяли, извещений и повесток в Германию не направляли, так как это не предусмотрено законодательством РФ", - рассказал представитель ФСИН, отвечая на соответствующие вопросы защиты Навального.Он подчеркнул, что Навальный, как осужденный условно, сам должен был связаться с отделом ФСИН и уведомить инспекторов о месте нахождения и причинах, по которым он временно не может отмечаться.Ранее представитель ФСИН заявил в суде, что Навальный начал нарушать условия условного осуждения ещё в начале 2020 года, задолго до госпитализации. Ведомство попросило заменить ему условный срок на 3,5 года колонии с штрафом в 500 тысяч рублей.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно: только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/sud-1595658168.html

https://ria.ru/20210202/shtraf-1595647850.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), германия, происшествия