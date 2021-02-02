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https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595652946.html
В Кремле прокомментировали заявления западных стран по Навальному
В Кремле прокомментировали заявления западных стран по Навальному
Москва не готова прислушиваться и принимать во внимание менторские заявления из-за рубежа по ситуации с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:53
2021-02-02T12:58
россия
жозеп боррель
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
химки
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Москва не готова прислушиваться и принимать во внимание менторские заявления из-за рубежа по ситуации с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель намерен посетить Москву 4-6 февраля. Днем ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что обсуждение ситуации вокруг Навального – "это одна из целей визита Борреля в Россию", и он намерен в этой связи передать "общее послание стран ЕС, а не свое собственное"."Это та тема, по которой, как я уже говорил, мы не готовы прислушиваться к каким-либо заявлениям. Мы готовы последовательно и терпеливо все объяснять, но реагировать на какие-то менторские заявления мы не намерены и принимать во внимание их не намерены", - заявил Песков журналистам, говоря о ситуации с Навальным.Представитель Кремля при этом подчеркнул, что в Москве ждут предстоящих контактов и переговоров с Боррелем, поскольку отношения России и Евросоюза "совершенно незаслуженно и неоправданно сейчас находятся в стадии заморозки".Москва заинтересована в том, чтобы эти отношения развивались в интересах как стран Евросоюза, так и России, указал пресс-секретарь президента РФ. "И мы готовы делать все для этого. Надеемся, что такой глупости, как увязывание перспектив российско-ЕСовских отношений с делом вот этого обитателя СИЗО, не произойдет", - заключил Песков.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.Основанием для ареста Навального стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день его определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к 3,5 годам условно.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным. Представитель УФСИН на судебном заседании, которое сейчас проходит в здании Мосгорсуда, вдобавок к замене условного срока на реальный попросил суд оштрафовать Навального на 500 тысяч рублей.
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россия, жозеп боррель, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, химки, в мире

В Кремле прокомментировали заявления западных стран по Навальному

12:53 02.02.2021 (обновлено: 12:58 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Москва не готова прислушиваться и принимать во внимание менторские заявления из-за рубежа по ситуации с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель намерен посетить Москву 4-6 февраля. Днем ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что обсуждение ситуации вокруг Навального – "это одна из целей визита Борреля в Россию", и он намерен в этой связи передать "общее послание стран ЕС, а не свое собственное".
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"Это та тема, по которой, как я уже говорил, мы не готовы прислушиваться к каким-либо заявлениям. Мы готовы последовательно и терпеливо все объяснять, но реагировать на какие-то менторские заявления мы не намерены и принимать во внимание их не намерены", - заявил Песков журналистам, говоря о ситуации с Навальным.
Представитель Кремля при этом подчеркнул, что в Москве ждут предстоящих контактов и переговоров с Боррелем, поскольку отношения России и Евросоюза "совершенно незаслуженно и неоправданно сейчас находятся в стадии заморозки".
Москва заинтересована в том, чтобы эти отношения развивались в интересах как стран Евросоюза, так и России, указал пресс-секретарь президента РФ. "И мы готовы делать все для этого. Надеемся, что такой глупости, как увязывание перспектив российско-ЕСовских отношений с делом вот этого обитателя СИЗО, не произойдет", - заключил Песков.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
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Основанием для ареста Навального стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день его определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к 3,5 годам условно.
В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным. Представитель УФСИН на судебном заседании, которое сейчас проходит в здании Мосгорсуда, вдобавок к замене условного срока на реальный попросил суд оштрафовать Навального на 500 тысяч рублей.
 
РоссияЖозеп БоррельИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваХимкиВ мире
 
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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