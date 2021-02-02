https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595647956.html

У Мосгорсуда, где рассматривают дело Навального, проходят задержания

У Мосгорсуда, где рассматривают дело Навального, проходят задержания

Задержания продолжаются на улицах, прилегающих к зданию Мосгорсуда, где рассматривается дело Алексея Навального, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:27

2021-02-02T12:27

2021-02-02T12:43

алексей навальный

московский городской суд

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Задержания продолжаются на улицах, прилегающих к зданию Мосгорсуда, где рассматривается дело Алексея Навального, передает корреспондент РИА Новости.Задержания произошли на Краснобогатырской улице, а также в сквере напротив здания суда,. После этого туда подошло усиление сотрудников Росгвардии, вход в парк оцеплен, там работает конная полиция.Корреспондент агентства не смог установить причину задержания людей, часть сопровождаемых правоохранителями в автозак граждан – со спущенными на подбородок медицинскими масками.Одна из девушек встала напротив входа в Мосгорсуд и развернула плакат. Через несколько минут ее задержали.Ещё одна девушка в знак протеста легла на снег и несколько минут общалась с журналистами. ОМОН поднял ее со снега и отнёс к автозаку, однако задерживать не стал - после нескольких минут разбирательств ее отпустили.Слушание, на котором рассматривается вопрос о замене Навальному условного срока на реальный, началось во вторник в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы на нем смогло присутствовать большее число пишущих корреспондентов.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 годам условно.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.

https://ria.ru/20210202/usloviya-1595643981.html

https://ria.ru/20210202/shtraf-1595647850.html

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ОМОН уносит пикетчицу, которая легла на снег Одна из пикетчиц у Мосгорсуда, где идет слушание дела Навального легла на снег, однако вскоре была унесена ОМОНом 2021-02-02T12:27 true PT0M20S

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алексей навальный, московский городской суд, москва, происшествия