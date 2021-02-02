https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595642798.html

Заседание по делу Навального возобновилось после перерыва

Заседание по делу Навального возобновилось после перерыва

Суд продолжил заседание по делу Навального после 10-минутного перерыва, который понадобился, чтобы прокурор ознакомилась с материалами защиты Навального,... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:06

2021-02-02T12:06

2021-02-02T12:20

алексей навальный

московский городской суд

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595640914_0:0:2357:1325_1920x0_80_0_0_47ae240f3fe08d83b8029fe22d8b741c.jpg

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Суд продолжил заседание по делу Навального после 10-минутного перерыва, который понадобился, чтобы прокурор ознакомилась с материалами защиты Навального, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.Защита попросила суд приобщить оригинал справки из клиники Шарите от 15 января. По словам адвоката Навального Вадима Кобзева, из нее следует, что Навальный окончил лечение 15 января, на момент осмотра он чувствовал себя хорошо, до этой даты наблюдался амбулаторно.Прокурор попросила 10 минут, чтобы ознакомиться с материалами, судья удовлетворила просьбу.После того, как прокурор ознакомилась с представленными документами, суд продолжил заседание.Слушание о замене условного срока на реальный, которое было назначено Симоновским судом столицы, проходит в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы уместить больше пишущих корреспондентов.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.

https://ria.ru/20210202/sud-1595645094.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Защита Навального заявила, что доверяет суду Защита Навального заявила, что доверяет суду, просить отвода судьи Симоновского суда не стала, передает корреспондент РИА Новости 2021-02-02T12:06 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, московский городской суд, москва, происшествия