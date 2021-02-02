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Заседание по делу Навального возобновилось после перерыва
Заседание по делу Навального возобновилось после перерыва
Суд продолжил заседание по делу Навального после 10-минутного перерыва, который понадобился, чтобы прокурор ознакомилась с материалами защиты Навального,... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:06
2021-02-02T12:20
алексей навальный
московский городской суд
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Суд продолжил заседание по делу Навального после 10-минутного перерыва, который понадобился, чтобы прокурор ознакомилась с материалами защиты Навального, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.Защита попросила суд приобщить оригинал справки из клиники Шарите от 15 января. По словам адвоката Навального Вадима Кобзева, из нее следует, что Навальный окончил лечение 15 января, на момент осмотра он чувствовал себя хорошо, до этой даты наблюдался амбулаторно.Прокурор попросила 10 минут, чтобы ознакомиться с материалами, судья удовлетворила просьбу.После того, как прокурор ознакомилась с представленными документами, суд продолжил заседание.Слушание о замене условного срока на реальный, которое было назначено Симоновским судом столицы, проходит в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы уместить больше пишущих корреспондентов.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
https://ria.ru/20210202/sud-1595645094.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Защита Навального заявила, что доверяет суду
Защита Навального заявила, что доверяет суду, просить отвода судьи Симоновского суда не стала, передает корреспондент РИА Новости
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алексей навальный, московский городской суд, москва, происшествия

Заседание по делу Навального возобновилось после перерыва

12:06 02.02.2021 (обновлено: 12:20 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Суд продолжил заседание по делу Навального после 10-минутного перерыва, который понадобился, чтобы прокурор ознакомилась с материалами защиты Навального, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Защита попросила суд приобщить оригинал справки из клиники Шарите от 15 января. По словам адвоката Навального Вадима Кобзева, из нее следует, что Навальный окончил лечение 15 января, на момент осмотра он чувствовал себя хорошо, до этой даты наблюдался амбулаторно.
Прокурор попросила 10 минут, чтобы ознакомиться с материалами, судья удовлетворила просьбу.
После того, как прокурор ознакомилась с представленными документами, суд продолжил заседание.
Слушание о замене условного срока на реальный, которое было назначено Симоновским судом столицы, проходит в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы уместить больше пишущих корреспондентов.
В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
12:14
УФСИН просит для Навального 3,5 года колонии
 
Алексей НавальныйМосковский городской судМоскваПроисшествия
 
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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