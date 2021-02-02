https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595639138.html

Глава МИД Швеции начала переговоры с Лавровым с упоминания Навального

Глава МИД Швеции начала переговоры с Лавровым с упоминания Навального

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде перед переговорами в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым рассказала ему, как однажды пролила на Алексея... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T11:50

2021-02-02T11:50

2021-02-02T13:10

россия

анн линде (мид швеции)

сергей лавров

алексей навальный

швеция

москва

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде перед переговорами в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым рассказала ему, как однажды пролила на Алексея Навального кофе.Линде прибыла с визитом в Москву. Она сообщила, что намерена обсудить с Лавровым ситуацию вокруг Алексея Навального, его арест и несогласованные акции в прошедшие выходные. Лавров позже заявил, что российские предложения Швеции наладить диалог по улучшению отношений и снятию озабоченностей остаются без ответа Стокгольма."Я председательствовала в международном центре Улофа Пальме, я много раз его встречала и даже пролила на него кофе", - рассказала Линде.Лавров в ответ назвал шведского министра "опасной женщиной", сообщила в своём Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.МИД РФ ранее советовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20210201/navalnyy-1595437263.html

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швеция

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россия, анн линде (мид швеции), сергей лавров, алексей навальный, швеция, москва, общество