Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595639138.html
Глава МИД Швеции начала переговоры с Лавровым с упоминания Навального
Глава МИД Швеции начала переговоры с Лавровым с упоминания Навального
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде перед переговорами в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым рассказала ему, как однажды пролила на Алексея... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T11:50
2021-02-02T13:10
россия
анн линде (мид швеции)
сергей лавров
алексей навальный
швеция
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292007_0:0:3324:1871_1920x0_80_0_0_2265a0c413825d06dffd62095f7d173a.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде перед переговорами в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым рассказала ему, как однажды пролила на Алексея Навального кофе.Линде прибыла с визитом в Москву. Она сообщила, что намерена обсудить с Лавровым ситуацию вокруг Алексея Навального, его арест и несогласованные акции в прошедшие выходные. Лавров позже заявил, что российские предложения Швеции наладить диалог по улучшению отношений и снятию озабоченностей остаются без ответа Стокгольма."Я председательствовала в международном центре Улофа Пальме, я много раз его встречала и даже пролила на него кофе", - рассказала Линде.Лавров в ответ назвал шведского министра "опасной женщиной", сообщила в своём Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.МИД РФ ранее советовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
https://ria.ru/20210201/navalnyy-1595437263.html
россия
швеция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292007_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90b76c3e1f23c1d38f2e1ce8b4142d6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анн линде (мид швеции), сергей лавров, алексей навальный, швеция, москва, общество

Глава МИД Швеции начала переговоры с Лавровым с упоминания Навального

11:50 02.02.2021 (обновлено: 13:10 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Швеции Анн Линде
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде перед переговорами в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым рассказала ему, как однажды пролила на Алексея Навального кофе.
Линде прибыла с визитом в Москву. Она сообщила, что намерена обсудить с Лавровым ситуацию вокруг Алексея Навального, его арест и несогласованные акции в прошедшие выходные. Лавров позже заявил, что российские предложения Швеции наладить диалог по улучшению отношений и снятию озабоченностей остаются без ответа Стокгольма.
"Я председательствовала в международном центре Улофа Пальме, я много раз его встречала и даже пролила на него кофе", - рассказала Линде.
Лавров в ответ назвал шведского министра "опасной женщиной", сообщила в своём Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД РФ ранее советовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 09:05
Генпрокуратура поддержала требование назначить Навальному реальный срок
 
РоссияАнн Линде (МИД Швеции)Сергей ЛавровАлексей НавальныйШвецияМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:54Лавров допустил пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу
14:52Разработчик "Новичка" оценил способность США производить вещество
14:50"Фармасинтез" оценила ситуацию с производством вакцины "Спутник V"
14:49СМИ: США готовы начать диалог о снятии санкций с "Северного потока — 2"
14:48В Саратове продлили арест учительнице, обвиняемой в двойном убийстве
14:47В российских школах появятся советники по воспитанию
14:46Калининградец получил срок за надругательство над внучкой сожительницы
14:46Володин рассказал, почему Навальному нужно "посочувствовать вдвойне"
14:37Генсек ОДКБ заявил, что сирийские наемники должны покинуть Карабах
14:37В ОДКБ оценили боеспособность коллективных сил после конфликта в Карабахе
14:33В Екатеринбурге бельчонок предсказал позднюю весну
14:33На рассмотрение дела Навального приехали представители 13 стран
14:31Прения сторон по делу Навального начнутся после перерыва
14:30Тимошенко попросила Раду уволить главу "Нафтогаза"
14:28Главу Росрыболовства Шестакова лишили статуса замминистра
14:25В Улан-Удэ подростки жестоко избили и ограбили журналиста
14:19У метро "Преображенская площадь" в Москве проходят точечные задержания
14:18В США задержали шесть человек, которые изменили памятный знак Hollywood
14:17В Башкирии ребенок получил травму на соревнованиях и впал в кому
14:16В Мурманске арестовали троих участников незаконной акции
Лента новостейМолния