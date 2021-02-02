https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595635660.html

Защита Навального попросила приобщить к делу письмо из клиники Шарите

Защита Навального попросила приобщить к делу письмо из клиники Шарите

Защита просит суд приобщить к делу письмо из немецкой клиники "Шарите" о завершении лечения Алексея Навального 15 января и решение Европейского суда по правам... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T11:39

2021-02-02T11:39

2021-02-02T12:18

московский городской суд

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Защита просит суд приобщить к делу письмо из немецкой клиники "Шарите" о завершении лечения Алексея Навального 15 января и решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Ив Роше", передает корреспондент РИА Новости из зала судебного заседания."Прошу приобщить оригинал справки из клиники "Шарите" от 15 января. Из нее следует, что Навальный окончил лечение 15 января, на момент осмотра он чувствовал себя хорошо, до 15 числа он наблюдался амбулаторно. После выписки из больницы он набрал 100% массы тела, восстановившись до показателей до инцидента", - сказал адвокат Навального Вадим Кобзев.Прокурор попросила 10 минут, чтобы ознакомиться с материалами, судья удовлетворила просьбу."Объявляется десятиминутный перерыв", - заявила судья Наталья Репникова.Позже стало известно, что суд в итоге приобщил к делу Навального оба документа.Слушание, которое было назначено Симоновским судом столицы, проходит в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы уместить больше пишущих корреспондентов.Слушание началось во вторник в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы на нем смогло присутствовать большее число пишущих корреспондентов.В понедельник Генеральная прокуратура РФ заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному срока на реальный, считает представление законным и обоснованным. Защита оппозиционера в свою очередь называет прошение ФСИН политически мотивированным. Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова заявляла, что в случае удовлетворения представления ему назначат наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года, а также зачтут время, проведенное под домашним арестом.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 годам условно.ЕСПЧ в конце 2017 года счел незаконным приговор Навальному по делу "Ив Роше", однако не посчитал его политически мотивированным. Речь идет о решении ЕСПЧ по жалобе адвокатов Навального, которые рассчитывали на признание приговора суд по делу "Ив Роше" политически мотивированным, но ЕСПЧ не нашёл оснований для этого.В решении ЕСПЧ говорится, что возможность (и только возможность) повторного рассмотрения уголовного предусмотрена российским уголовно-процессуальным законодательством. Верховный Суд РФ 25 апреля 2018 года провёл такое повторное рассмотрение и пришёл к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения приговора. ЕСПЧ пришёл лишь к выводу о том, что действия обвиняемых могли быть как преступлением, так и обычной коммерческой деятельностью.Присужденные ЕСПЧ суммы компенсаций, в том числе, за содержание под домашним арестом, были полностью выплачены властями России заявителям.

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html

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Защита Навального заявила, что доверяет суду Защита Навального заявила, что доверяет суду, просить отвода судьи Симоновского суда не стала, передает корреспондент РИА Новости 2021-02-02T11:39 true PT0M37S

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московский городской суд, алексей навальный, москва, происшествия