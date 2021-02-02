https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595626778.html

Силовики проверяют документы около суда, где рассмотрят дело Навального

Силовики проверяют документы около суда, где рассмотрят дело Навального

Полиция выборочно проверяет документы у прохожих рядом со зданием Мосгорсуда, где пройдет заседание по замене условного срока Алексею Навальному на реальный,... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T10:59

2021-02-02T10:59

2021-02-02T11:13

омон россии

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

генеральная прокуратура рф

германия

химки

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Полиция выборочно проверяет документы у прохожих рядом со зданием Мосгорсуда, где пройдет заседание по замене условного срока Алексею Навальному на реальный, одного человека задержали, передают корреспонденты РИА Новости.Документы проверяются выборочно, рядом дежурят бойцы ОМОН. У полицейских с собой металлоискатели. Проходить к зданию суда обычным прохожим, не являющимися сотрудниками суда, не дают.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

германия

химки

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Проверка документов у Мосгорсуда Сотрудники правоохранительных органов проверяют документы у прохожих в районе Мосгорсуда, где будет слушаться дело Навального, передает корреспондент РИА Новости 2021-02-02T10:59 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омон россии, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, германия, химки, алексей навальный, москва, происшествия