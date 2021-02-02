У Мосгорсуда, где рассмотрят дело Навального, усилили меры безопасности
08:53 02.02.2021 (обновлено: 10:36 02.02.2021)
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Усиление правоохранителей выставлено у станции метро "Преображенская площадь" в Москве, ближайшей к Мосгорсуду, где во вторник должны состояться слушания по делу Алексея Навального, проход к самому зданию суда перекрыт, передает корреспондент РИА Новости.
Вопрос об отмене условного срока Навальному и замене его на реальный будет рассмотрен судьей Симоновского суда столицы, заседание пройдет в выездном формате в Мосгорсуде. Изначально судебное заседание было назначено на 10.00, но позже перенесли на час, на 11.00, по просьбе адвокатов для согласования их позиции с подзащитным. На территорию суда и в зал заседаний допустят аккредитованных пишущих корреспондентов. Также известно, что оппозиционера лично доставят в суд из СИЗО для участия в процессе.
Рядом с метро "Преображенская площадь" стоят несколько машин Росгвардии и полиции, ближайший проход к самому суду перекрыли бойцы ОМОН, пускают только сотрудников суда и тех, кто живет в этом районе. Рядом с самим зданием суда также выставлено несколько машин полиции, а также стоят бойцы ОМОН и сотрудники полиции.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.
Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.
18 января, 08:00Наука безоглядной ненависти и безоглядной любви
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 годам условно.
В понедельник Генеральная прокуратура РФ заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному срока на реальный, считает представление законным и обоснованным. Защита оппозиционера в свою очередь называет прошение ФСИН политически мотивированным. Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова заявляла, что в случае удовлетворения представления ему назначат наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года, а также зачтут время, проведенное под домашним арестом.