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Тимошенко попросила Раду уволить главу "Нафтогаза"
Тимошенко попросила Раду уволить главу "Нафтогаза"
Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко просит депутатов Верховной рады поддержать ее постановление об увольнении главы НАК "Нафтогаз... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:30
2021-02-02T14:30
андрей коболев
нафтогаз украины
национальный антитеррористический комитет рф
верховная рада украины
юлия тимошенко
украина
в мире
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко просит депутатов Верховной рады поддержать ее постановление об увольнении главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.По словам Тимошенко, это решение поможет снизить цены на газ в стране."Мы вносим проект постановления, и тоже попросим всех лидеров фракций подписать, о директивах правительства уволить Коболева и всю его коррумпированную шайку. И это тоже будет реальный шаг, который нужно делать", - сказала Тимошенко во вторник с трибуны парламента, трансляцию вел телеканал "Рада".Коболев с 2002 года работает в НАК "Нафтогаз Украины", начинал с должности главного специалиста департамента экономики и ценовой политики. С 2006 по 2007 год занимал должность директора департамента корпоративных финансов и ценовой политики, в 2008-2010 годах - советник председателя правления компании. С 2010 года - партнер в частной инвестиционно-банковской группе AYA Capital.В марте 2014 года Андрей Коболев был назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", а в октябре того же года возглавил наблюдательный совет компании.Тимошенко дважды пытались отправить в тюрьму. Первый раз в 2001 году суд в Киеве арестовал Тимошенко за то, что ее компания ЕЭСУ якобы в 1995—1997 годах осуществляла "контрабанду российского газа на Украину". Тогда Тимошенко провела в СИЗО более 40 суток. Позднее суд признал обвинения несостоятельными. В 2010 году после победы на президентских выборах Виктора Януковича в отношении Тимошенко возбудили ряд уголовных дел, в том числе так называемое "газовое дело". Тимошенко обвинили в нанесении ущерба госбюджету на сумму 100 миллиардов гривен (3,9 миллиарда долларов). Кроме того, 11 апреля 2011 года бывший тогда генпрокурором Украины Ренат Кузьмин заявил о возбуждении нового уголовного дела о " превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году". Суд в Киеве признал Тимошенко виновной и приговорил к семи годам заключения, ее отправили в колонию в Харькове. Тимошенко освободили после госпереворота в 2014 году.
https://ria.ru/20201217/ukraina-1589712884.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201127/naftogaz-1586683944.html
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андрей коболев, нафтогаз украины, национальный антитеррористический комитет рф, верховная рада украины, юлия тимошенко, украина, в мире

Тимошенко попросила Раду уволить главу "Нафтогаза"

14:30 02.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЮлия Тимошенко выступает на заседании первой пленарной сессии Верховной рады Украины в 2021 году
Юлия Тимошенко выступает на заседании первой пленарной сессии Верховной рады Украины в 2021 году - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко просит депутатов Верховной рады поддержать ее постановление об увольнении главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.
По словам Тимошенко, это решение поможет снизить цены на газ в стране.
"Мы вносим проект постановления, и тоже попросим всех лидеров фракций подписать, о директивах правительства уволить Коболева и всю его коррумпированную шайку. И это тоже будет реальный шаг, который нужно делать", - сказала Тимошенко во вторник с трибуны парламента, трансляцию вел телеканал "Рада".
Коболев с 2002 года работает в НАК "Нафтогаз Украины", начинал с должности главного специалиста департамента экономики и ценовой политики. С 2006 по 2007 год занимал должность директора департамента корпоративных финансов и ценовой политики, в 2008-2010 годах - советник председателя правления компании. С 2010 года - партнер в частной инвестиционно-банковской группе AYA Capital.
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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В марте 2014 года Андрей Коболев был назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", а в октябре того же года возглавил наблюдательный совет компании.
Тимошенко дважды пытались отправить в тюрьму. Первый раз в 2001 году суд в Киеве арестовал Тимошенко за то, что ее компания ЕЭСУ якобы в 1995—1997 годах осуществляла "контрабанду российского газа на Украину". Тогда Тимошенко провела в СИЗО более 40 суток. Позднее суд признал обвинения несостоятельными. В 2010 году после победы на президентских выборах Виктора Януковича в отношении Тимошенко возбудили ряд уголовных дел, в том числе так называемое "газовое дело". Тимошенко обвинили в нанесении ущерба госбюджету на сумму 100 миллиардов гривен (3,9 миллиарда долларов). Кроме того, 11 апреля 2011 года бывший тогда генпрокурором Украины Ренат Кузьмин заявил о возбуждении нового уголовного дела о " превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году". Суд в Киеве признал Тимошенко виновной и приговорил к семи годам заключения, ее отправили в колонию в Харькове. Тимошенко освободили после госпереворота в 2014 году.
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября 2020, 19:17Сказано в эфире
"Нефть залила бы Украину". Чем "Нафтогазу" российский флот "помешал"
 
Андрей КоболевНафтогаз УкраиныНациональный антитеррористический комитет РФВерховная Рада УкраиныЮлия ТимошенкоУкраинаВ мире
 
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