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США признали события в Мьянме госпереворотом
США признали события в Мьянме госпереворотом
США признали события в Мьянме государственным переворотом, требуют от военных немедленно освободить всех задержанных, заявила во вторник представитель... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T19:35
2021-02-02T19:35
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
национальная лига за демократию (нлд)
аун сан су чжи
мьянма
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. США признали события в Мьянме государственным переворотом, требуют от военных немедленно освободить всех задержанных, заявила во вторник представитель госдепартамента США."Внимательно изучив все факты, мы пришли к выводу, что действия военных в Мьянме 1 февраля, свергнувших избранных представителей власти, являются военным переворотом", - заявил представитель госдепартамента США.В ведомстве подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией и не исключают дальнейших санкционных мер, но отказались привести подробности и сроки.Представитель госдепартамента призвала военных Мьянмы "немедленно и безоговорочно" освободить всех задержанных.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.
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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, мьянма, сша, в мире

США признали события в Мьянме госпереворотом

19:35 02.02.2021
 
© REUTERS / StringerВоенные на контрольно-пропускном пункте на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма
Военные на контрольно-пропускном пункте на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. США признали события в Мьянме государственным переворотом, требуют от военных немедленно освободить всех задержанных, заявила во вторник представитель госдепартамента США.
"Внимательно изучив все факты, мы пришли к выводу, что действия военных в Мьянме 1 февраля, свергнувших избранных представителей власти, являются военным переворотом", - заявил представитель госдепартамента США.

В госдепе пояснили, что формальное признание произошедшего госпереворотом требует прекращения США предоставления помощи правительству Мьянмы. "Мы также начинаем более широкий анализ программы оказания помощи, чтобы она соответствовала недавним событиям", - сказала представитель госдепартамента, подчеркнув, что будут продолжены оказание помощи жителям Мьянмы и поддержка демократических и гражданских институтов в этой стране. В госдепе не смогли назвать объем помощи, который получает от США правительство Мьянмы, назвав его "очень незначительным".

В ведомстве подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией и не исключают дальнейших санкционных мер, но отказались привести подробности и сроки.
Представитель госдепартамента призвала военных Мьянмы "немедленно и безоговорочно" освободить всех задержанных.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 21:05
Байден призвал оказать давление на военных в Мьянме
Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.
Военные на контрольно-пропускном пункте на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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Ситуация в Мьянме после задержания руководителей страныНациональная лига за демократию (НЛД)Аун Сан Су ЧжиМьянмаСШАВ мире
 
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