https://ria.ru/20210202/myanma-1595744414.html

США признали события в Мьянме госпереворотом

США признали события в Мьянме госпереворотом

США признали события в Мьянме государственным переворотом, требуют от военных немедленно освободить всех задержанных, заявила во вторник представитель... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T19:35

2021-02-02T19:35

2021-02-02T19:35

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

национальная лига за демократию (нлд)

аун сан су чжи

мьянма

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. США признали события в Мьянме государственным переворотом, требуют от военных немедленно освободить всех задержанных, заявила во вторник представитель госдепартамента США."Внимательно изучив все факты, мы пришли к выводу, что действия военных в Мьянме 1 февраля, свергнувших избранных представителей власти, являются военным переворотом", - заявил представитель госдепартамента США.В ведомстве подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией и не исключают дальнейших санкционных мер, но отказались привести подробности и сроки.Представитель госдепартамента призвала военных Мьянмы "немедленно и безоговорочно" освободить всех задержанных.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.

https://ria.ru/20210201/bayden-1595585038.html

https://ria.ru/20210202/myanma-1595556725.html

мьянма

сша

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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, мьянма, сша, в мире