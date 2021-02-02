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Агата Муцениеце ответила на подозрения в пластике
Агата Муцениеце ответила на подозрения в пластике
Актриса и телеведущая Агата Муцениеце в интервью изданию "Красота и здоровье" ответила на слухи о том, что якобы делала пластические операции. Оказалось, не все РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T11:44
2021-02-02T11:44
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Актриса и телеведущая Агата Муцениеце в интервью изданию "Красота и здоровье" ответила на слухи о том, что якобы делала пластические операции. Оказалось, не все верят, что 31-летней экс-супруге Павла Прилучного удается выглядеть моложе своих лет без хирургических вмешательств.Актрисе лестно, когда окружающие делают комплименты ее внешнему виду, однако, по ее словам, "особых секретов нет". "Важно то, на какой возраст ты себя чувствуешь, это отразится и на внешности. Хотя у меня есть своя методика: бег в холодную погоду (особенно когда выпадает снег)", — рассказала актриса. Агата Муцениеце также отметила, что боится делать уколы красоты. Она уверена, что пока может поддерживать молодость с помощью ухода за собой, правильного питания и внутреннего настроя. "Важно чаще смеяться и больше улыбаться", — также добавляет телеведущая.
https://ria.ru/20201204/plastika-1587618522.html
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агата муцениеце, стиль жизни, знаменитости, косметология, звезды, здоровье

Агата Муцениеце ответила на подозрения в пластике

11:44 02.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Агата Муцениеце
Актриса Агата Муцениеце - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Актриса и телеведущая Агата Муцениеце в интервью изданию "Красота и здоровье" ответила на слухи о том, что якобы делала пластические операции. Оказалось, не все верят, что 31-летней экс-супруге Павла Прилучного удается выглядеть моложе своих лет без хирургических вмешательств.

"Я удивлена, что многие думают, что я удалила комки Биша. Я не прибегала к пластике лица, только поставила виниры. Но эстетические процедуры делаю регулярно", — признается Муцениеце.

Актрисе лестно, когда окружающие делают комплименты ее внешнему виду, однако, по ее словам, "особых секретов нет".
"Важно то, на какой возраст ты себя чувствуешь, это отразится и на внешности. Хотя у меня есть своя методика: бег в холодную погоду (особенно когда выпадает снег)", — рассказала актриса.
Агата Муцениеце также отметила, что боится делать уколы красоты. Она уверена, что пока может поддерживать молодость с помощью ухода за собой, правильного питания и внутреннего настроя. "Важно чаще смеяться и больше улыбаться", — также добавляет телеведущая.
Кайли Дженнер - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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