https://ria.ru/20210202/mutsenietse-1595630837.html
Агата Муцениеце ответила на подозрения в пластике
Агата Муцениеце ответила на подозрения в пластике
Актриса и телеведущая Агата Муцениеце в интервью изданию "Красота и здоровье" ответила на слухи о том, что якобы делала пластические операции. Оказалось, не все РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T11:44
2021-02-02T11:44
2021-02-02T11:44
шоубиз
агата муцениеце
стиль жизни
знаменитости
косметология
звезды
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571579874_0:0:2047:1152_1920x0_80_0_0_e19569f16cc9ec7d7ceca23d327142f0.jpg
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Актриса и телеведущая Агата Муцениеце в интервью изданию "Красота и здоровье" ответила на слухи о том, что якобы делала пластические операции. Оказалось, не все верят, что 31-летней экс-супруге Павла Прилучного удается выглядеть моложе своих лет без хирургических вмешательств.Актрисе лестно, когда окружающие делают комплименты ее внешнему виду, однако, по ее словам, "особых секретов нет". "Важно то, на какой возраст ты себя чувствуешь, это отразится и на внешности. Хотя у меня есть своя методика: бег в холодную погоду (особенно когда выпадает снег)", — рассказала актриса. Агата Муцениеце также отметила, что боится делать уколы красоты. Она уверена, что пока может поддерживать молодость с помощью ухода за собой, правильного питания и внутреннего настроя. "Важно чаще смеяться и больше улыбаться", — также добавляет телеведущая.
https://ria.ru/20201204/plastika-1587618522.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571579874_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_c60f37a2a9a62bc01c8dd3f3fad79e11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
агата муцениеце, стиль жизни, знаменитости, косметология, звезды, здоровье
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости.
Актриса и телеведущая Агата Муцениеце в интервью изданию "Красота и здоровье" ответила
на слухи о том, что якобы делала пластические операции. Оказалось, не все верят, что 31-летней экс-супруге Павла Прилучного удается выглядеть моложе своих лет без хирургических вмешательств.
"Я удивлена, что многие думают, что я удалила комки Биша. Я не прибегала к пластике лица, только поставила виниры. Но эстетические процедуры делаю регулярно", — признается Муцениеце.
Актрисе лестно, когда окружающие делают комплименты ее внешнему виду, однако, по ее словам, "особых секретов нет".
"Важно то, на какой возраст ты себя чувствуешь, это отразится и на внешности. Хотя у меня есть своя методика: бег в холодную погоду (особенно когда выпадает снег)", — рассказала актриса.
Агата Муцениеце также отметила, что боится делать уколы красоты. Она уверена, что пока может поддерживать молодость с помощью ухода за собой, правильного питания и внутреннего настроя. "Важно чаще смеяться и больше улыбаться", — также добавляет телеведущая.