https://ria.ru/20210202/mutsenietse-1595630837.html

Агата Муцениеце ответила на подозрения в пластике

Агата Муцениеце ответила на подозрения в пластике

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце в интервью изданию "Красота и здоровье" ответила на слухи о том, что якобы делала пластические операции. Оказалось, не все РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T11:44

2021-02-02T11:44

2021-02-02T11:44

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Актриса и телеведущая Агата Муцениеце в интервью изданию "Красота и здоровье" ответила на слухи о том, что якобы делала пластические операции. Оказалось, не все верят, что 31-летней экс-супруге Павла Прилучного удается выглядеть моложе своих лет без хирургических вмешательств.Актрисе лестно, когда окружающие делают комплименты ее внешнему виду, однако, по ее словам, "особых секретов нет". "Важно то, на какой возраст ты себя чувствуешь, это отразится и на внешности. Хотя у меня есть своя методика: бег в холодную погоду (особенно когда выпадает снег)", — рассказала актриса. Агата Муцениеце также отметила, что боится делать уколы красоты. Она уверена, что пока может поддерживать молодость с помощью ухода за собой, правильного питания и внутреннего настроя. "Важно чаще смеяться и больше улыбаться", — также добавляет телеведущая.

https://ria.ru/20201204/plastika-1587618522.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агата муцениеце, стиль жизни, знаменитости, косметология, звезды, здоровье