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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210202/musor-1595636248.html
Более 100 нарушений в препятствии вывоза мусора выявили в Подмосковье
Более 100 нарушений в препятствии вывоза мусора выявили в Подмосковье
Более 100 случаев преграждения автовладельцами подъездов к мусорным площадкам выявлено в Подмосковье с начала года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T11:42
2021-02-02T11:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Более 100 случаев преграждения автовладельцами подъездов к мусорным площадкам выявлено в Подмосковье с начала года, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора.Информация о транспортных средствах, препятствующих вывозу мусора, поступает в надзорное ведомство от специалистов управляющих компаний, регионального оператора, а также от активных граждан через специальное мобильное приложение "Народный инспектор". "Всего в январе было выявлено 116 случаев. Наибольшее количество "мусорных автохамов" привлечено в городских округах Балашиха, Одинцово и Мытищи", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что ответственность за создание помех для вывоза твердых коммунальных отходов и уборки территории предусмотрена статьей 6.14 Кодекса Московской области об административных правонарушениях и влечет за собой наложение штрафа до пяти тысяч рублей для физических лиц, и до 30 тысяч рублей на юридических.
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московская область (подмосковье)

Более 100 нарушений в препятствии вывоза мусора выявили в Подмосковье

11:42 02.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина выбрасывает мусор в мусорный контейнер для смешанных отходов в одном из дворов Москвы
Мужчина выбрасывает мусор в мусорный контейнер для смешанных отходов в одном из дворов Москвы - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Более 100 случаев преграждения автовладельцами подъездов к мусорным площадкам выявлено в Подмосковье с начала года, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора.
Информация о транспортных средствах, препятствующих вывозу мусора, поступает в надзорное ведомство от специалистов управляющих компаний, регионального оператора, а также от активных граждан через специальное мобильное приложение "Народный инспектор".
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"Всего в январе было выявлено 116 случаев. Наибольшее количество "мусорных автохамов" привлечено в городских округах Балашиха, Одинцово и Мытищи", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что ответственность за создание помех для вывоза твердых коммунальных отходов и уборки территории предусмотрена статьей 6.14 Кодекса Московской области об административных правонарушениях и влечет за собой наложение штрафа до пяти тысяч рублей для физических лиц, и до 30 тысяч рублей на юридических.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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