https://ria.ru/20210202/musor-1595636248.html

Более 100 нарушений в препятствии вывоза мусора выявили в Подмосковье

Более 100 нарушений в препятствии вывоза мусора выявили в Подмосковье

Более 100 случаев преграждения автовладельцами подъездов к мусорным площадкам выявлено в Подмосковье с начала года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T11:42

2021-02-02T11:42

2021-02-02T11:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Более 100 случаев преграждения автовладельцами подъездов к мусорным площадкам выявлено в Подмосковье с начала года, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора.Информация о транспортных средствах, препятствующих вывозу мусора, поступает в надзорное ведомство от специалистов управляющих компаний, регионального оператора, а также от активных граждан через специальное мобильное приложение "Народный инспектор". "Всего в январе было выявлено 116 случаев. Наибольшее количество "мусорных автохамов" привлечено в городских округах Балашиха, Одинцово и Мытищи", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что ответственность за создание помех для вывоза твердых коммунальных отходов и уборки территории предусмотрена статьей 6.14 Кодекса Московской области об административных правонарушениях и влечет за собой наложение штрафа до пяти тысяч рублей для физических лиц, и до 30 тысяч рублей на юридических.

https://ria.ru/20210201/probki-1595498944.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)