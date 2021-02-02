https://ria.ru/20210202/moskva-1595663482.html

Количество пожаров в Москве в 2020 году снизилось на 19,1%

Количество пожаров в Москве в 2020 году снизилось на 19,1%

Количество пожаров в Москве в 2020 году снизилось на 19,1% по сравнению с 2019 годом, меньше и число погибших в них, сообщает пресс-служба мэра и правительства... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T13:43

2021-02-02T13:43

2021-02-02T13:51

москва

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Количество пожаров в Москве в 2020 году снизилось на 19,1% по сравнению с 2019 годом, меньше и число погибших в них, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы во вторник."Количество пожаров в Москве в 2020 году снизилось на 19,1% – с 9687 до 7833. Погибли 143 человека – на 23 человека меньше, чем в 2019 году", - говорится в сообщении.Отмечается, что на водных объектах произошло 160 происшествий – на 10% меньше, чем в 2019 году. Погибли 59 человек, в 2019 году - 60 человек.

https://realty.ria.ru/20210202/dvory-1595662402.html

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2021

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москва