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Количество пожаров в Москве в 2020 году снизилось на 19,1%
Количество пожаров в Москве в 2020 году снизилось на 19,1%
Количество пожаров в Москве в 2020 году снизилось на 19,1% по сравнению с 2019 годом, меньше и число погибших в них, сообщает пресс-служба мэра и правительства... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T13:43
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москва
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Количество пожаров в Москве в 2020 году снизилось на 19,1% по сравнению с 2019 годом, меньше и число погибших в них, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы во вторник."Количество пожаров в Москве в 2020 году снизилось на 19,1% – с 9687 до 7833. Погибли 143 человека – на 23 человека меньше, чем в 2019 году", - говорится в сообщении.Отмечается, что на водных объектах произошло 160 происшествий – на 10% меньше, чем в 2019 году. Погибли 59 человек, в 2019 году - 60 человек.
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Количество пожаров в Москве в 2020 году снизилось на 19,1%

13:43 02.02.2021 (обновлено: 13:51 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкКосмодамианская набережная в Москве во время снегопада
Космодамианская набережная в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Количество пожаров в Москве в 2020 году снизилось на 19,1% по сравнению с 2019 годом, меньше и число погибших в них, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы во вторник.
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"Количество пожаров в Москве в 2020 году снизилось на 19,1% – с 9687 до 7833. Погибли 143 человека – на 23 человека меньше, чем в 2019 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на водных объектах произошло 160 происшествий – на 10% меньше, чем в 2019 году. Погибли 59 человек, в 2019 году - 60 человек.
 
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