https://ria.ru/20210202/mosgorsud-1595717708.html
У Мосгорсуда мужчина попытался убежать от проверявших документы силовиков
У Мосгорсуда мужчина попытался убежать от проверявших документы силовиков
Около станции метро "Преображенская площадь" - ближайшей к Мосгорсуду, где во вторник идет суд по делу Алексея Навального, - задержали мужчину, который... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:27
2021-02-02T17:27
2021-02-02T17:27
россия
омон россии
алексей навальный
московский городской суд
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Около станции метро "Преображенская площадь" - ближайшей к Мосгорсуду, где во вторник идет суд по делу Алексея Навального, - задержали мужчину, который попытался сбежать при проверке документов, передает корреспондент РИА Новости.После просьбы представить документы мужчина перебежал от сотрудников полиции и ОМОНа через шесть полос дороги и спрятался в торговом центре по Большой Черкизовской, 6.Силовики побежали за беглецом, а через несколько минут вывели его из здания в наручниках. Что именно склонило мужчину к такому поведению, пока неясно.
https://ria.ru/20210202/mosgorsud-1595649904.html
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россия, омон россии, алексей навальный, московский городской суд, москва, происшествия