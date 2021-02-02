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У Мосгорсуда мужчина попытался убежать от проверявших документы силовиков
У Мосгорсуда мужчина попытался убежать от проверявших документы силовиков
Около станции метро "Преображенская площадь" - ближайшей к Мосгорсуду, где во вторник идет суд по делу Алексея Навального, - задержали мужчину, который... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:27
2021-02-02T17:27
россия
омон россии
алексей навальный
московский городской суд
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Около станции метро "Преображенская площадь" - ближайшей к Мосгорсуду, где во вторник идет суд по делу Алексея Навального, - задержали мужчину, который попытался сбежать при проверке документов, передает корреспондент РИА Новости.После просьбы представить документы мужчина перебежал от сотрудников полиции и ОМОНа через шесть полос дороги и спрятался в торговом центре по Большой Черкизовской, 6.Силовики побежали за беглецом, а через несколько минут вывели его из здания в наручниках. Что именно склонило мужчину к такому поведению, пока неясно.
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россия, омон россии, алексей навальный, московский городской суд, москва, происшествия

У Мосгорсуда мужчина попытался убежать от проверявших документы силовиков

17:27 02.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии у здания Московского городского суда
Сотрудники Росгвардии у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Около станции метро "Преображенская площадь" - ближайшей к Мосгорсуду, где во вторник идет суд по делу Алексея Навального, - задержали мужчину, который попытался сбежать при проверке документов, передает корреспондент РИА Новости.
После просьбы представить документы мужчина перебежал от сотрудников полиции и ОМОНа через шесть полос дороги и спрятался в торговом центре по Большой Черкизовской, 6.
Силовики побежали за беглецом, а через несколько минут вывели его из здания в наручниках. Что именно склонило мужчину к такому поведению, пока неясно.
Задержание полицейскими мужчины у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
Вчера, 12:40
Полиция из Подмосковья приехала на усиление к зданию Мосгорсуда в Москве
 
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