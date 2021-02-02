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Полиция из Подмосковья приехала на усиление к зданию Мосгорсуда в Москве
Полиция из Подмосковья приехала на усиление к зданию Мосгорсуда в Москве
Большое количество полицейских стянуто к станции метро "Преображенская площадь" и Мосгорсуду, где проходит заседание по вопросу замены блогеру Алексею... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:40
2021-02-02T12:40
россия
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
генеральная прокуратура рф
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Большое количество полицейских стянуто к станции метро "Преображенская площадь" и Мосгорсуду, где проходит заседание по вопросу замены блогеру Алексею Навальному условного наказания на реальное, передаёт корреспондент РИА Новости.Так, на выходе из метро стоят автозаки и экипажи полиции. Полицейские выстроены по обе стороны Краснобогатырской улицы, ведущей к суду. Движение транспорта по улице продолжается, однако на тротуарах полицейские проверяют документы у всех прохожих - в сторону суда пускают только местных жителей или журналистов.У самого суда концентрация полиции ещё выше, к зданию суда пускают уже только журналистов. Тем не менее, некоторым сторонникам Навального как-то удаётся проходить ближе к суду.Одна из девушек встала напротив входа в Мосгорсуд и развернула плакат. Через несколько минут ее задержали.Ещё одна девушка в знак протеста легла на снег и несколько минут общалась с журналистами. ОМОН поднял ее со снега и отнёс к автозаку, однако задерживать не стал - после нескольких минут разбирательств ее отпустили.Рядом со зданием Мосгорсуда корреспондент агентства заметил минимум одну машину ГУМВД по Московской области. У суда также присутствует Росгвардия и полиция, в частности, сотрудники второго специального полка полиции.Член подмосковной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Мальцев ранее сообщил РИА Новости, что 58 человек, задержанных на несогласованных акциях в Москве, разместили в двух областных специальных приемниках - в Электростали и Люберцах.Слушание, которое было назначено Симоновским судом столицы, проходит в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы уместить больше пишущих корреспондентов.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
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россия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, москва, московская область (подмосковье), происшествия

Полиция из Подмосковья приехала на усиление к зданию Мосгорсуда в Москве

12:40 02.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗадержание полицейскими мужчины у здания Московского городского суда
Задержание полицейскими мужчины у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Большое количество полицейских стянуто к станции метро "Преображенская площадь" и Мосгорсуду, где проходит заседание по вопросу замены блогеру Алексею Навальному условного наказания на реальное, передаёт корреспондент РИА Новости.
Так, на выходе из метро стоят автозаки и экипажи полиции. Полицейские выстроены по обе стороны Краснобогатырской улицы, ведущей к суду. Движение транспорта по улице продолжается, однако на тротуарах полицейские проверяют документы у всех прохожих - в сторону суда пускают только местных жителей или журналистов.
У самого суда концентрация полиции ещё выше, к зданию суда пускают уже только журналистов. Тем не менее, некоторым сторонникам Навального как-то удаётся проходить ближе к суду.
Одна из девушек встала напротив входа в Мосгорсуд и развернула плакат. Через несколько минут ее задержали.
Ещё одна девушка в знак протеста легла на снег и несколько минут общалась с журналистами. ОМОН поднял ее со снега и отнёс к автозаку, однако задерживать не стал - после нескольких минут разбирательств ее отпустили.
Рядом со зданием Мосгорсуда корреспондент агентства заметил минимум одну машину ГУМВД по Московской области. У суда также присутствует Росгвардия и полиция, в частности, сотрудники второго специального полка полиции.
Член подмосковной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Мальцев ранее сообщил РИА Новости, что 58 человек, задержанных на несогласованных акциях в Москве, разместили в двух областных специальных приемниках - в Электростали и Люберцах.
Слушание, которое было назначено Симоновским судом столицы, проходит в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы уместить больше пишущих корреспондентов.
В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
Сотрудники полиции у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
12:34
СЖР мониторит ситуацию с задержанием журналистов у Мосгорсуда
 
РоссияАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Генеральная прокуратура РФМоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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