https://ria.ru/20210202/mobilniki-1595676670.html
Китайским учащимся запретили пользоваться мобильниками в школах
Китайским учащимся запретили пользоваться мобильниками в школах
В Китае ввели запрет на использование мобильных телефонов в школах, чтобы защитить учащихся от интернет-зависимости. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:34
2021-02-02T14:34
2021-02-02T14:34
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 2 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае ввели запрет на использование мобильных телефонов в школах, чтобы защитить учащихся от интернет-зависимости. Министерство образования КНР опубликовало циркуляр, согласно которому учащиеся начальных и средних школ не должны приносить мобильные телефоны на территорию учебного заведения.Циркуляр также предусматривает, что школы должны принять дополнительные меры для того, чтобы школьники могли связаться родителями по телефону во время их пребывания в школе.
https://ria.ru/20210202/svyaz-1595637717.html
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китай