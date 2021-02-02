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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210202/mobilniki-1595676670.html
Китайским учащимся запретили пользоваться мобильниками в школах
Китайским учащимся запретили пользоваться мобильниками в школах
В Китае ввели запрет на использование мобильных телефонов в школах, чтобы защитить учащихся от интернет-зависимости. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:34
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россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 2 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае ввели запрет на использование мобильных телефонов в школах, чтобы защитить учащихся от интернет-зависимости. Министерство образования КНР опубликовало циркуляр, согласно которому учащиеся начальных и средних школ не должны приносить мобильные телефоны на территорию учебного заведения.Циркуляр также предусматривает, что школы должны принять дополнительные меры для того, чтобы школьники могли связаться родителями по телефону во время их пребывания в школе.
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китай

Китайским учащимся запретили пользоваться мобильниками в школах

14:34 02.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняВ мобильном приложении "Берегите лес" теперь можно сообщить о пожаре
В мобильном приложении Берегите лес теперь можно сообщить о пожаре - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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МОСКВА, 2 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае ввели запрет на использование мобильных телефонов в школах, чтобы защитить учащихся от интернет-зависимости.
Министерство образования КНР опубликовало циркуляр, согласно которому учащиеся начальных и средних школ не должны приносить мобильные телефоны на территорию учебного заведения.
"Если школьнику действительно необходимо иметь мобильный телефон, в этом случае должен быть направлен специальный запрос в администрацию школы при наличии письменного согласия опекунов", - говорится в документе. После того, как заявка будет одобрена, ученик должен по прибытии в школу отдать телефон специальным ответственным лицам на хранение. Приносить телефон в классы категорически воспрещается.
Циркуляр также предусматривает, что школы должны принять дополнительные меры для того, чтобы школьники могли связаться родителями по телефону во время их пребывания в школе.
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